كيا تكشف عن EV5 لتعزيز انتشار السيارات الكهربائية

كشفت شركة كيا ثلاثة نماذج كهربائية جديدة صغيرة ومتوسطة الحجم في اليوم السنوي للعلامة التجارية في كوريا، مما يؤكد مجددًا إستراتيجيتها العالمية الطموحة لقيادة ثورة السيارات الكهربائية وتسريعها.

وقدمت كيا خلال الحدث رؤيتها حول المركبات الكهربائية للجميع وإستراتيجيتها لتوسيع تشكيلة نماذج السيارات الكهربائية بشكل كبير وسريع.

وأطلقت شركة صناعة السيارات سيارتها الكهربائية القادمة EV5، كما قدمت مفهومين جديدين يهدفان إلى تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا.

وتشير كيا إلى أنها تهدف إلى تقديم مجموعة واسعة النطاق من السيارات الكهربائية التي تشمل EV6 و EV9، والتي تعد بالتحكم الذاتي من المستوى 3 ومدى يصل إلى 540 كم. وتأمل الشركة في بيع EV5 بأسعار تتراوح بين 35 ألف دولار و 50 ألف دولار لتسريع اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع.

وتعد EV5 السيارة الكهربائية الثالثة في مجموعتها. وقد صممتها كيا بالاعتماد على المنصة الخاصة للسيارات الكهربائية E-GMP، وتخطط حاليًا لتصنيعها وبيعها في الصين وكوريا.

وتختلف مواصفاتها من سوق إلى آخر، إذ تحصل الصين على النموذج القياسي ونموذج المدى الطويل ونموذج المدى الطويل بالدفع الرباعي.

ويأتي النموذج القياسي في الصين مزودًا ببطارية بقدرة 64 كيلوواط ساع، إلى جانب محرك بقدرة 160 كيلوواط ساعي، ومن المتوقع أن يصل مداه إلى 530 كم.

ويحتوي نموذج المدى الطويل على بطارية كبرى بقدرة 88 كيلوواط ساعي مع المحرك نفسه بقدرة 160 كيلوواط ساعي، مما يسمح للنموذج بالوصول إلى مدى 720 كم بشحنة واحدة.

ويبلغ مدى نموذج المدى الطويل بالدفع الرباعي 650 كم، ويأتي مزودًا بمحرك مزدوج بقوة إجمالية تبلغ 230 كيلوواط ساعي (محرك للعجلات الأمامية بقدرة 160 كيلوواط ساعي ومحرك للعجلات الخلفية بقدرة 70 كيلوواط ساعي)، مع دعم الشحن السريع، مما يسمح بشحن البطارية من 30 في المئة إلى 80 في المئة خلال 27 دقيقة.

أما بالنسبة للنماذج الكورية، فمن الواضح أن قدراتها مصممة لتلبية متطلبات السوق، إذ يحتوي النموذج القياسي على بطارية بقوة 58 كيلوواط ساعي ومحرك أمامي بقدرة 160 كيلوواط ساعي.

ويأتي نموذج المدى الطويل مزودًا ببطارية بقوة 81 كيلوواط ساعي و المحرك الأمامي بقدرة 160 كيلوواط ساعي نفسه، في حين يتضمن نموذج المدى الطويل بالدفع الرباعي محركًا خلفيًا إضافيًا بقدرة 70 كيلوواط ساعي، مما يؤدي إلى إنتاج طاقة مجمعة تصل إلى 225 كيلوواط ساعي.

وقالت كيا: “نخطط في وقت لاحق للكشف عن نموذج EV5 GT مع مزايا الأداء”. وصممت الشركة بطارية EV5 لتعمل بفعالية طوال الفصول الأربعة، حتى في الطقس الحار والبارد للغاية، وأدمجت النظام المتطور للمضخة الحرارية لإدارة درجة حرارة البطارية، مما يضمن أداءً متسقًا بغض النظر عن الظروف الخارجية.

وفي حين أن EV5 هو منتج حقيقي متاح للبيع في وقت لاحق من هذا العام مبدئيًا في السوق الصينية، فإن السيارات الكهربائية الأخرى التي كشفت عنها كيا خلال هذا الحدث لا تزال مجرد مفهوم في هذه المرحلة.

يذكر أن كيا طرحت في عام 2021 سيارتها الكهربائية EV6، ووسعت في عام 2023 مجموعتها من خلال إطلاقها في شهر مارس سيارتها الكهربائية EV9.