سوني تسمح لمشتركيها ببث ألعاب PlayStation 5

أعلنت شركة سوني موعد إطلاق ميزة جديدة تسمح لأعضاء PlayStation Plus Premium ببث ألعاب PlayStation 5، تمامًا كما فعلوا لفترة من الوقت مع ألعاب PlayStation 4 و PlayStation 3.

وتطرح سوني في 17 أكتوبر خدمة البث بشكل أولي في اليابان، تليها في 23 أكتوبر الدول الأوروبية المدعومة، على أن تصل في 30 أكتوبر إلى أمريكا الشمالية.

ولا تدعم الميزة جميع الألعاب، إذ يكون البث متاحًا لألعاب PlayStation 5 الرقمية المدعومة ضمن قائمة ألعاب PlayStation Plus وتجارب الألعاب، بالإضافة إلى الألعاب المدعومة في مكتبة ألعاب PlayStation 5 التي يمتلكها أعضاء PlayStation Plus Premium، ويتضمن ذلك مئات الألعاب، ومنها Spider-Man: Miles Morales و Ghost of Tsushima و Horizon Forbidden West و Mortal Kombat 11.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا بث تجارب الألعاب للعديد من الألعاب، مثل The Calisto Protocol و Hogwarts Legacy و The Witcher 3: Wild Hunt. وتشكل هذه الأمثلة جميع الألعاب المتوفرة أيضًا للتنزيل لمشتركي PlayStation Plus Premium.

وتجعل سوني الآن بعض الألعاب التي اشتراها المستخدم خارج خدمة الاشتراك قابلة للبث، في خروج عن السياسة السابقة. وتشمل الأمثلة المذكورة Resident Evil 4 و Genshin Impact، مع أن هذا الأمر لن يكون متاحًا لكل لعبة عبر PlayStation 5.

وتدعم الألعاب المبثوثة دقة 4K و 1440 بيكسل و 1080 بيكسل و 720 بيكسل بمعدلات إطارات تصل إلى 60 إطارًا في الثانية، إلى جانب دعم تقنية HDR.

وتشير سوني إلى أن البث السحابي لجهاز PlayStation 5 يعمل عبر منصات PlayStation 5 فقط، في البداية على الأقل. وتعد هذه طريقة سوني لمواصلة اللحاق بشركة مايكروسوفت فيما يتعلق بالبث السحابي للألعاب.

وتتاح ميزة البث عبر PlayStation 5 لمشتركي PlayStation Plus Premium، وهذا هو المستوى الأغلى الذي تقدمه سوني، ويكلف 160 دولارًا سنويًا. ويأتي هذا الإطلاق قبل أسبوعين فقط من الإطلاق المخطط له للجهاز المحمول PlayStation Portal الحصري للبث المباشر، مع أن الجهاز المحمولة يدعم اللعب من بعد من منصة PlayStation 5 الموجودة، ولن يتمكن من بث الألعاب من السحابة بمفرده.