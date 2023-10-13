جوجل تعلن أداة جديدة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل أن تجربة البحث التوليدي SGE تتيح لك إنشاء صور مباشرة من رسالة نصية.

وعرضت مايكروسوفت منذ شهر مارس القدرة على إنشاء الصور ضمن Bing Chat باستخدام نموذج DALL-E من شركة OpenAI، لذلك ليس من المستغرب أن تحذو جوجل حذوها.

كما تسمح جوجل الآن للمستخدمين بكتابة المسودات داخل تجربة البحث التوليدي SGE مع تخصيص المخرجات لتكون طويلة أو قصيرة أو تغيير طريقة الكتابة لتكون جدية أو غير رسمية.

وتأتي المزايا الجديدة في أعقاب سلسلة من التحديثات السريعة لتجربة البحث التوليدي SGE مع تسارع وتيرة تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

واكتسبت تجربة البحث التوليدي SGE على مدار الأشهر القليلة الماضية إمكانات جديدة للقيام بأشياء، مثل كتابة ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء تعريفات للمصطلحات غير المألوفة والتعليمات البرمجية، بالإضافة إلى مزايا السفر والبحث عن المنتج.

ويمكنك باستخدام ميزة إنشاء الصور الجديدة بالذكاء الاصطناعي إدخال مطالبة تحدد نوع الصورة التي تريدها، مثل رسم أو صورة فوتوغرافية أو لوحة فنية.

وتولد تجربة البحث التوليدي SGE أربع نتائج قابلة للتنزيل بصفتها ملفات png، أو تحرير المطالبة التي أنشأت الصور لإنشاء مجموعة جديدة.

ويشغل نموذج تحويل النص إلى صورة من جوجل المسمى Imagen الميزة الجديدة، وتصبح الميزة نفسها متاحة أيضًا عند استخدام بحث الصور من جوجل.

ويمكنك إنشاء صورة جديدة باستخدام المطالبات من المربع الذي يظهر ضمن النتائج في حال لم تجد الصورة التي تحتاجها أثناء التمرير عبر نتائج بحث الصور.

وتقصر جوجل ميزة إنشاء الصور الجديدة على المستخدمين البالغة أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وذلك نظرًا إلى أن إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي قد أدى إلى بعض المحتوى غير المناسب.

وأضافت الشركة بعض سياسات التصفية الصارمة إلى حد ما في المنتج، وتهدف هذه المرشحات إلى منع إنشاء صور قد تكون ضارة أو مضللة، أو تلك التي تنتهك سياسات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما أن جوجل تمنع أيضًا إنشاء أي صور تتضمن وجوه واقعية ومطالبات تذكر أسماء أشخاص بارزين، وهي عمليات حظر تهدف إلى منع انتشار المعلومات الخطأ.