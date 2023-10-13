ثردز تعلن رسميًا إضافة زر تعديل المنشورات وهو مجاني

أعلن المدير التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج) يوم الخميس أن منصة التواصل الاجتماعي النصي (ثردز)، التي أُطلقت لمنافسة إكس (تويتر سابقًا)، حصلت على زر لتعديل المنشورات.

وباستخدام هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين تعديل منشوراتهم عدة مرات قبل مضي خمس دقائق على النشر. وفي السابق، كان عليهم حذف المنشور وإعادة نشر آخر عندما يريدون تصحيح خطأ أو تغيير شيء ما.

وعلى عكس إكس، التي لم تضف زر تعديل المنشورات إلا في العام الماضي ثم جعلته حصريًا للمشتركين في خدمتها المأجورة (إكس بريميوم) X Premium، فإن ثردز تتيح زر التعديل الخاص بها للمستخدمين جميعًا دون أي رسوم إضافية.

وتوفر ثردز، المدمجة في إنستاجرام، زر التعديل على كل من الهواتف الذكية والويب، وهو يأتي بعد قرابة ثلاثة أشهر من إطلاق الشبكة الاجتماعية التي تمكنت من تحقيق نجاح هائل ظفرت معه بلقب أسرع تطبيقات المستهلكين نموًا على الإطلاق من روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT، وقد جذبت أكثر من 100 مليون اشتراك في بضعة أيام فقط.

جدير بالذكر أن ميتا لا تخطط حاليًا لإضافة سجل تعديل المنشورات، وهي ميزة تتفوق بها إكس على ثردز، إذ إنها تعرض للمستخدمين التغييرات التي طرأت على المنشورات لزيادة الشفافية ولمنع انتشار المعلومات الخطأ أيضًا.

وأعلن زوكربيرج أيضًا أن ثردز سوف تطلق (فويس ثردز) Voice Threads، التي يوحي اسمها بأنها سوف تسمح للمستخدمين بإضافة منشورات صوتية إلى الشبكة الاجتماعية.

وتُعد هذه الميزة بمنزلة تحديث مرحب به للأشخاص الذين يفضلون التعبير عما يريدون قوله بأصواتهم بدلًا من الكتابة.

ويمكن للمستخدمين نشر منشور صوتي إما عن طريق بدء منشور جديد أو الرد على منشور سابق، ثم النقر على أيقونة الميكروفون لبدء التسجيل. وبعد الانتهاء من تسجيل الصوت، سوف تقدم المنصة تلقائيًا نسخًا نصيًا لمقطع الصوت الخاص بهم، يمكنهم تعديله بعد ذلك.

ويأتي إعلان ثردز عن هذه المزايا بُعيد تقرير عن عزم المنصة إطلاق ميزة المواضيع الشائعة في محاولة لزيادة المنافسة مع إكس.