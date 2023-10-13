تينابل تستعرض منصتها لإدارة التعرض للمخاطر بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال جيتكس جلوبال 2023

تشارك (تينابل) Tenable، الشركة المختصة في إدارة التعرض للمخاطر السيبرانية، في فعاليات معرض جيتكس جلوبال الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الواقعة بين 16 و20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتستعرض الشركة خلال الفعالية مجموعتها المتميزة من حلول إدارة التعرّض المستمر للمخاطر في منصة (تينابل ون) Tenable One، التي تستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتعزز قدرات فرق الأمن على نحو أفضل من ذي قبل.

وتُسهم حلول Tenable One في إثراء برامج إدارة التعرض للمخاطر عبر تحديد المخاطر السيبرانية ومعالجتها أينما وُجدت.

وتستعرض (تينابل) خلال الفعالية قدراتها المتميزة لأمن التقنيات التشغيلية، والأمن السحابي، وقدرات مكافحة مخاطر الهوية.

ومن الجدير بالذكر أن حالات خرق البيانات استمرت على نحو قياسي لتحتل عناوين الأخبار، فيما أدت هجمات البرمجيات الخبيثة إلى تعطيل عمليات عدد من كبرى المؤسسات.

وفي الوقت ذاته، تواجه المؤسسات صعوبة في إبعاد الهجمات عن بنيتها التحتية، ولكن أعمالها تمثل دومًا ردود فعل على الأحداث. أما منهجية (تينابل) فتهدف إلى تغيير مسار الأمور، إذ تجمع منصتها لإدارة التعرض السيبراني للمخاطر، (تينابل ون) Cyber Exposure Platform – Tenable One بين التغطية الواسعة للتعرض في أصول تقنية المعلومات والمصادر السحابية وتطبيقات الويب ومنصات الهوية، وبين استقصاء التهديدات وعلم البيانات المستمدة من أبحاث (تينابل). ويساعد ذلك في تركيز الجهود من أجل منع الهجمات المحتملة والتعريف الدقيق بالمخاطر على نحو يدعم الأداء الأمثل للأعمال.

وفي تعليقه على الأمر، قال (ماهر جاد الله)، المدير الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى (تينابل): «كثيرًا ما تركز فرق الأمن في تحديد مؤشرات الهجوم وتستنفد وقتها ومواردها في إيقاف الهجمات قبل أن تحدث أضرارًا فادحة. ولكن ذلك يعني التدخل في مرحلة متأخرة بالفعل، فبعد دخول المهاجم إلى البنية التحتية، تحسم الأمور لصالحه».

وأضاف: «نتطلع في جيتكس 2023 إلى تعريف فرق الأمن بكيفية الأخذ بزمام السيطرة ومساعدتهم في تغيير محور تركيزهم من العمل على تخفيف أضرار الهجمة إلى التصرف الاستباقي في التعامل مع المخاطر السيبرانية. وسيحضر فريقنا لمساعدة الزوار على فهم كيفية توجيه جهودهم إلى منع الهجمات المحتملة وتمكين المؤسسات من تحديد المخاطر بدقة ومن ثم إغلاق كافة المنافذ التي يمكن للمهاجمين التسلل عبرها».

وتشارك (تينابل) في جيتكس إلى جانب كل من (أمي فيز) AmiViz في الجناح H24-A40 بالقاعة 24 (سايبر فالي) Cyber Valley، و(إنجرام مايكرو) Ingram Micro في الجناح H2-A1 بالقاعة 2 و(الجمّاز للتكنولوجيا) في الجناح H2-C1 بالقاعة 2.

ويقدم فريق الشركة عروضًا توضيحية لمنصات إدارة التعرض المستمر للمخاطر، ومن ذلك: منصة إدارة التعرض للمخاطر TenableOne، وحلول Tenable Vulnerability Management، و Tenable Security Centre، وTenable OT Security ، و Tenable Identity Exposure، و Tenable Lumin.