آيسر تكشف النقاب عن أكبر شاشة عرض مجسمة ثلاثية الأبعاد

كشفت شركة آيسر النقاب عن أكبر شاشة عرضٍ مجسمةٍ ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى النظارات لتكون واحدةً من أكثر الشاشات تقدمًا حتى الآن.

تم تصميم شاشة SpatialLabs View Pro 27 لتكون لوحةً ثلاثية الأبعاد متطورةً من أجل المبدعين والمطورين، حيث تعمل على الارتقاء بالطريقة التي تأخذ بها الأفكار والعناصر السمعية والبصرية الشكل دون الحاجة إلى نظارات أو ملحقاتٍ متخصصة.

هذه الشاشة تعمل من خلال تقنية المجسم الثلاثي الأبعاد SpatialLabs التي أثبتت كفاءتها بعد أن أطلقتها شركة آيسر منذ فترة، إلى جانب نظامٍ صوتيٍ متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي آيسر Immerse Audio، ومجموعةٍ من أدوات التطوير المتقدمة لتحقيق التجربة الأمثل في منظور ثلاثي الأبعاد.

تأتي الشاشة بحجم 27 بوصة ودقة عرض 4K وبفضل هذه الدقة الكبيرة تسمح للمستخدم بتجربةٍ نابضة بالحياة عند مساحة عملٍ أكبر ، في حين يتيح تصميمها العملي وغطاؤها القابل للفصل رؤيةً مريحةً حتى في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة للغاية.

تستخدم الشاشة الثلاثية الأبعاد المحسنة وحدة تتبع العين لمتابعة موضع المستخدمين وحركتهم في الوقت الفعلي حتى في البيئات المنخفضة الإضاءة.

تأتي الشاشة مع أنماط ثنائيةٍ وثلاثية الأبعاد، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين عرض مجسم ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، إلى جانب معدل تحديثٍ متحرك قدره 160 هرتزًا، و معدل سطوعٍ يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع، مع معايرة هذه الشاشة بقيمة قدرها 2 Delta E لضمان أفضل إعادة إنتاجٍ للألوان.

يعمل الغطاء القابل للفصل الموجود على الشاشة على تحسين دقة الألوان الملموسة، مما يساعد المستخدمين في التركيز والحفاظ على جودة الصورة عند عرض تصاميمهم على الشاشة.

يُضيف إطار التصميم المرن للشاشة إلى تعدد استخدامات الجهاز لأنه مصممٌ ليناسب أي مكان عمل أو أي وضعية تركيب. بفضل تصميم ErgoStand المتوافق مع مسند VESA، يمكن ضبط إمالة الشاشة ودورانها ومحورها وارتفاعها للعثور على أفضل زاوية عرض. تتوفر أيضًا مع الشاشة سلسلة من منافذ الاتصال الحيوية مثل منفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ DP 2.0، ومنفذ USB Type-A المزدوج.

نظام الصوت المتقدم المعتمد على الذكاء الاصطناعي آيسر Immerse Audio يمنح المستخدم تجربة سماعة رأسٍ افتراضيةٍ لا مثيل لها. يستخدم الابتكار الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي عملية إرسال الإشارات الصوتية الاتجاهية مع آليات تتبع الرأس لإنتاج صوتٍ مكاني يتم إسقاطه من مكبري صوت موجهين للأعلى بقدرة 2.5 واطاً.

هذا يعني أن الأصوات المضبوطة بدقة جنبًا إلى جنب مع تقنية SpatialLabs المرئية تمنحك على الفور تجربة ثلاثية أبعادٍ غامرةٍ تمامًا تتناغم مع كل التفاصيل والحركة والإحساس الذي تشاهده عيناك.

شاشة Acer SpatialLabs View Pro 27 تحتوي على ما هو أكثر مما تراه العين، حيث لدينا SpatialLabs Experience Center Pro التي توفر للمصممين تطبيقاتٍ جاهزةً للاستخدام مثل SpatialLabs Model Viewer، ووظائف إضافية لبرامج التصميم التي تساعد في تسريع سير العمل وإنتاج محتوى ثلاثي أبعاد عالي الجودة.

التوافق مع محركات العرض الشهيرة مثل Unreal وUnity يتيح للمطورين إمكانية تصميم وعرض التصميمات بسهولة على أجهزة SpatialLabs Pro المختلفة. كما يفيد Acer Steam VR مطوري VR وXR من خلال تحويل إبداعاتهم إلى صورٍ ثلاثية الأبعاد عالية الدقة دون الحاجة لاستخدام النظارات.

شاشة آيسر SpatialLabs View Pro 27 (ASV27-2P) ستكون متوفرةً للشراء في الربع الأول من عام 2024 لكن حتى الآن ليس هناك أي معلومات عن السعر.