OpenAI تخطط لتقديم تحديثات كبيرة تجعل استخدام نماذجها أرخص وأسرع … عاجل

أفادت وكالة رويترز الإخبارية اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن شركة (أوبن أي آي) OpenAI تخطط لتقديم تحديثات كبيرة للمطورين الشهر المقبل، وذلك بهدف جعل إنشاء تطبيقات برمجية تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها أرخص وأسرع.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه الشركة، التي اشتُهرت بفضل روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT، جذب المزيد من الشركات لاستخدام تقنيتها.

ووفقًا لتقرير رويترز، فإن التحديثات تتضمن إضافة مساحة تخزين للذاكرة إلى أدوات المطورين لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقد يؤدي هذا من الناحية النظرية إلى خفض التكاليف التي يتحمّلها صانعو التطبيقات بما يصل إلى 20 مرة، مما يعالج مصدر القلق الأول للشركاء الذين قد تتراكم عليهم تكاليف استخدام نماذج (أوبن أي آي) OpenAI بسرعة، وذلك في سعيهم لبناء أعمال مستدامة من خلال تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي وبيعها.

وتخطط الشركة أيضًا للكشف عن أدوات جديدة، مثل: قدرات الرؤية التي سوف تُمكّن المطورين من بناء تطبيقات تتمتع بالقدرة على تحليل الصور ووصفها، وقد تُستخدم هذه القدرات المحتملة في مجالات تتراوح بين الترفيه والطب.

وكانت الشركة تعاني من الغموض النسبي خارج صناعة التقنية بوصفها مؤسسة غير ربحية شارك في تأسيسها (إيلون ماسك) و(سام ألتمان) في عام 2015، مع الإشارة إلى أن ماسك لا يمتلك حاليًا حصة في الشركة.

وقالت المصادر لوكالة رويترز إنه من المتوقع طرح المزايا الجديدة في أول مؤتمر للمطورين على الإطلاق لشركة (أوبن أي آي) OpenAI المقرر عقده في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المناقشات، إن المزايا الجديدة مصممة لتشجيع الشركات على استخدام تقنية (أوبن أي آي) OpenAI لبناء روبوتات للدردشة ووكلاء مستقلين يعملون بالذكاء الاصطناعي ويمكنهم أداء المهام دون تدخل بشري.

يُشار إلى أن (أوبن أي آي) OpenAI ظهرت على الساحة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عندما أطلقت (شات جي بي تي)، مما أدى إلى إغراء مئات الملايين من الأشخاص لتجربة روبوت الدردشة الذي أجاب عن الأسئلة والأوامر بطرق تشبه أسلوب البشر، مما حوله إلى واحد من أسرع تطبيقات المستهلكين نموًا في العالم.

وبعد ذلك النجاح الهائل، أصبح لدى (أوبن أي آي) OpenAI آمال كبيرة في نمو المبيعات، ووفقًا لتقرير رويترز الذي نُشر في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، توقع المسؤولون التنفيذيون في الشركة أن يختتموا هذا العام بإيرادات قدرها 200 مليون دولار، ومليار دولار بحلول عام 2024.