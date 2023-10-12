يوتيوب تحظر بعض مستخدمي متصفح مايكروسوفت إيدج

أفاد بعض مستخدمي متصفح مايكروسوفت إيدج بعدم قدرتهم على تشغيل مقاطع الفيديو في منصة مشاركة الفيديو الشهيرة، يوتيوب.

ووفقًا لما ذكره موقع Windows Latest المهتم بأخبار مايكروسوفت، فإن المشكلة تحدث لمستخدمي متصفح إيدج الذين يفعّلون خيار “صارم Strict” في إعدادات منع التعقب في المتصفح، التي تحد من جمع البيانات الشخصية التي تجمعها شركات مثل جوجل لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.

ويُنصح مستخدمو متصفح إيدج بتغيير خيار “صارم Strict” في إعدادات منع التعقب إلى خيار “متوازن Balanced” عند مواجهة مشكلة في تشغيل مقاطع الفيديو في يوتيوب.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الخيارات لا تمنع عرض الإعلانات، ولكنها تمنع التتبع، مما يقلل من فرص عرض الإعلانات المستهدفة.

ويُعتقد أن جوجل ترى خيارات الخصوصية الصارمة في متصفح إيدج تعرقل عملها الإعلاني في يوتيوب، ولذا قررت التعامل معها كإحدى أدوات حجب الإعلانات التي بدأت حظرها في وقتٍ سابق من العام.

وتسعى جوجل لفرض الإعلانات على أصحاب الحسابات المجانية لتحقيق عائدات من الخدمة، كما تحث المستخدمين الذين لا يودون مشاهدة الإعلانات والاستمتاع بمزايا أكبر على الاشتراك في خدمة يوتيوب بريميوم المأجورة.

وبدأت جوجل حظر أدوات حجب الإعلانات منذ مايو/ أيار الماضي عند تصفح يوتيوب، وتختبر الشركة حاليًا خيارات أخرى أكثر تشددًا.

وتُعد يوتيوب من مصادر الدخل الرئيسية لجوجل، حيث شكلت إيراداتها أكثر من 11% من إيرادات الشركة خلال عام 2022 الماضي.