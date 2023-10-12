واتساب تختبر خاصية إنشاء الأحداث في المجموعات

تعمل منصة واتساب حاليًا على تطوير خاصية جديدة تتيح إمكانية إنشاء الأحداث داخل مجموعات الدردشة.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في نظام أندرويد، فإن هناك اختصارًا جديدًا في قائمة المشاركة يتيح للمستخدمين إنشاء حدث في المجموعة.

وعند الضغط على ذلك الاختصار، تظهر نافذة إنشاء الحدث التي يمكن من خلالها تعيين اسم للحدث، وكتابة وصف له في صندوق اختياري، مع تحديد التاريخ والوقت، وكذلك إمكانية إضافة الموقع الجغرافي، ومكالمة فيديو جماعية للحدث.

وتُعد تلك الميزة مفيدة عند التخطيط لأنشطة مختلفة والتنسيق لها داخل المجموعات، كما تظل تلك الأحداث مشفرة بخاصية التشفير من طرف إلى طرف كباقي رسائل واتساب، ما يعني أنه لا يستطيع أحد مراجعتها سوى الأشخاص داخل المجموعة.

ويمكن للمستخدمين إنشاء تذكير بالأحداث لكافة الأشخاص داخل المجموعة، من أجل تنبيههم بها، وهو يُغني مستخدمي التطبيق عن اللجوء إلى تطبيقات خارجية من أجل التخطيط للأحداث، مثل تطبيقات التقويم أو أي تطبيقات أخرى متخصصة.

ومن الجدير بالذكر أن واتساب تختبر أيضًا خاصية تثبيت الرسائل في مجموعات الدردشة، للسماح للأشخاص داخل كل مجموعة بالرجوع دومًا إلى الرسائل المهمة.

ولا يُعرف حتى الآن إن كانت المنصة ستختبر الخاصيتين الجديدتين في المحادثات الفردية، أم أنهما ستظلان موجودتين فقط في الدردشات الجماعية.

وتعتاد المنصة اختبار المزايا الجديدة في الإصدارات التجريبية من التطبيق قبل إطلاقها رسميًا لكافة المستخدمين.