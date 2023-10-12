واتساب تبدأ إطلاق واجهتها الجديدة لنظام أندرويد

أفاد موقع WABetaInfo بأن خدمة التراسل الفوري واتساب بدأت إطلاق واجهة المستخدم المُحسَّنة، التي بدأت اختبارها في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي مع الإصدار ذي الرقم 2.23.20.10 من تطبيق الخدمة لنظام أندرويد.

ومن خلال الواجهة الجديدة المُحسنة، تهدف واتساب إلى مواءمة التطبيق على نحو أفضل مع لغة التصميم (ماتريال ديزاين 3) Material Design 3 الخاصة بنظام أندرويد، وذلك من خلال تقديم ألوان وأيقونات جديدة.

ومع الإصدار ذي الرقم 2.23.21.12 من واتساب لنظام أندرويد المتوفر على متجر (جوجل بلاي)، قال موقع WABetaInfo إن واتساب كانت تعمل على ميزة جديدة لإنشاء الأحداث كنظام تذكير مدمج في المحادثات الجماعية المجتمعية.

وبالإضافة إلى ميزة إنشاء الأحداث، بدأت واتساب، مع الإصدار 2.23.21.12، طرح الواجهة المحسنة الجديدة، وذلك وفق ما قال الموقع المتخصص في رصد المزايا التجريبية في واتساب المملوكة لشركة ميتا.

ونشر الموقع لقطة شاشة لواجهة المستخدم الجديدة، التي تتميز بأيقونات جديدة لتزويد المستخدمين بتجربة حديثة من خلال تعزيز المظهر المرئي العام للتطبيق.

وبالإضافة إلى ذلك، حدّثت الخدمة لون السمة السائد لكل من الوضعين الفاتح والداكن بلون أخضر جديد، إلى جانب لون جديد لفقاعات الدردشة، وزر الإجراءات العائم.

ونبّه موقع WABetaInfo إلى أن هذه الواجهة متاحة أيضًا لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبي الذين ثبّتوا آخر تحديث تجريبي لتطبيق (واتساب للأعمال) WhatsApp Business.

ويُعتقد أن هذا التحديث يؤكد أيضًا التزام واتساب بتحسين واجهة المستخدم، فمن خلال تقديم واجهة جديدة مُحسنة، تهدف واتساب إلى توفير تجربة أكثر عصرية وجاذبية لمستخدميه.

وقال موقع WABetaInfo: «في رأينا، لا يُظهر هذا التغيير تفانيهم في تحسين الواجهة فحسب، بل يشير أيضًا إلى أن واتساب تستمع بنشاط إلى تعليقات المستخدمين وتبقى على اطلاع بأحدث اتجاهات التصميم، نظرًا إلى أن الكثير من المستخدمين طلبوا إعادة تصميم مماثلة في هذه السنوات».

ووفقًا للموقع، فمن الواضح أن خدمة التراسل الفوري تتخذ خطوات للحفاظ على واجهة التطبيق الخاصة بها حديثة وسهلة الاستخدام.

وتجدر الإشارة إلى أن واتساب قد تُدخل تدريجيًا تغييرات صغيرة على الواجهة، مثل: إصدار أيقونات جديدة دون تطبيق نظام الألوان الجديد. «وفي هذه الحالة، يستغرق الأمر بضعة أيام فقط قبل أن يتمكن المزيد من المستخدمين من تجربة الواجهة الجديدة»­، وفقًا لموقع WABetaInfo.

هذا، وتتوفر الواجهة الجديدة لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبي الذين ثبّتوا أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد المتوفر على متجر (جوجل بلاي)، وسوف تُطرح لمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.