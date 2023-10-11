هواوي تعتزم مضاعفة مبيعاتها من الهواتف الذكية

تخطط شركة هواوي الصينية لمضاعفة مبيعات الهواتف الذكية لديها لتصل إلى 70 مليون وحدة بحلول عام 2024 المقبل.

وأفادت صحيفة Nikkei Asia اليابانية المتخصصة في مجال المال والأعمال بأن هواوي وضعت هدفًا لشحن ما يتراوح بين 60 و 70 مليون هاتف ذكي خلال عام 2024.

وذكرت الصحيفة أن ذلك الرقم يفوق مبيعات الشركة خلال عامي 2022 و 2023 مجتمعين.

وتعمل الشركة الصينية حاليًا على جمع المكونات المهمة اللازمة من مورديها وتأمين سلاسل الإمداد استعدادًا لإطلاق هواتفها القادمة.

وكانت شركة هواوي قد خططت لبيع زهاء 30 مليون وحدة من هواتفها الذكية خلال العام الجاري، لكنها رفعت توقعاتها إلى 40 مليون وحدة، بسبب المبيعات القوية لسلسلة P60.

ويتوقع أن يستمر الأداء القوي لمبيعات الشركة بسبب الإطلاق الأخير لسلسلة “ميت 60” ودعمها شبكات الجيل الخامس، وتشير التقارير إلى أنها تحظى بشعبية كبيرة ويزداد الإقبال عليها على نحوٍ واضح.

ويكشف التقرير أيضًا أن هواوي تعمل على تخزين مكونات مثل العدسات والكاميرات ولوحات دوائر الطباعة (PCB) وأجزاء أخرى، لضمان تحقيق أهداف المبيعات، وقد بدأت الشركة تلك الاستراتيجية منذ مطلع العام الجاري.

وقد تمثل عودة هواوي استنفارًا للولايات المتحدة لفرض المزيد من العقوبات على الشركة الصينية لقطع علاقاتها بالموردين.

ولم تعلن الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة حتى الآن، ومع ذلك، فإن الشركة الصينية تعتزم أخذ الاحتياطات اللازمة لذلك.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أصدر قرارًا عام 2019 بحظر شركة هواوي ومنع الشركات الأمريكية من التعاون معها.