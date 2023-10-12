هل يؤثر تحديث iOS 17.0.3 في أداء iPhone 15 Pro لمنع ارتفاع درجة الحرارة؟

بعد العديد من الشكاوى حول مشكلة الحرارة المرتفعة التي تؤثر في طرز iPhone 15 Pro، أصدرت آبل تحديث iOS 17.0.3 في نهاية الأسبوع الماضي لمعالجة هذه المشكلة. ووفقًا للشركة، فإن ارتفاع درجة الحرارة كان بسبب نظام التشغيل وليس بسبب عيوب في الأجهزة أو التصميم. وأشارت آبل أيضًا إلى أنها لن تقلل من أداء شريحة A17 Pro مع التحديث، لكن هل هذا صحيح؟

أجرى موقع 9to5Mac بعض الاختبارات على هاتف آيفون 15 برو ماكس لمعرفة ذلك، وسنوضح فيما يلي النتائج التي توصل إليها:

أولًا: مشكلة ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro:

اشتكى العديد من مستخدمي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max من ارتفاع درجة حرارة الأجهزة الجديدة بعد استخدامها لفترة من الوقت، حتى مع ممارسة الأنشطة الأساسية البسيطة مثل: تصفح الويب.

ومع تصاعد الشكاوى، قالت آبل في تصريحاتها إن مشكلة ارتفاع درجة الحرارة التي يواجهها مالكو هواتف iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max ليس لها علاقة بالتصميم الجديد المصنوع من التيتانيوم.

وقالت الشركة إن التصميم الجديد الذي يضم الإطار المصنوع من التيتانيوم مع البنية المصنوعة من الألومنيوم يوفران تبديدًا أفضل للحرارة مقارنةً بإصدارات برو السابقة ذات الإطارات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

كما أوضحت آبل أن الهاتف قد يبدو دافئًا خلال الأيام القليلة الأولى بعد إعداده أو نقل البيانات من الهاتف القديم، بسبب زيادة نشاط البرامج في الخلفية، أو بسبب الشحن لاسلكيًا، أو تشغيل تطبيقات ثقيلة. ومع ذلك، أقرت الشركة في نهاية الأسبوع الماضي إلى أن مشكلة الحرارة المرتفعة تعود إلى خطأ في نظام التشغيل iOS 17، كما نفت أن تكون المشكلة متعلقة بالمعالج الجديد A17 Pro الفائق السرعة.

وأشارت الشركة إلى أن التحديث الجديد لنظام التشغيل iOS 17.0.3 لن يؤثر في أداء شريحة A17 Pro، فقد كان لدى بعض المستخدمين قلق من أن تقلل آبل سرعة الأداء في هواتف آيفون 15 برو حتى لا تصبح ساخنة.

ثانيًا: هل يؤثر تحديث iOS 17.0.3 في أداء iPhone 15 Pro ؟

لا نعرف ما الذي أصلحته آبل بالضبط لمعالجة مشكلة الحرارة المرتفعة، لكن موقع 9to5Mac أجرى بعض الاختبارات باستخدام منصة قياس أداء المعالجات Geekbench لمعرفة إذا كان أداء المعالج قد تأثر بعد تحديث iOS 17.0.3. وقد أُجريت هذه الاختبارات باستخدام هاتف iPhone 15 Pro Max.

عندما صدر الهاتف كانت هذه هي نتائج Geekbench التي حصل عليها الموقع مع الجهاز الجديد الذي يعمل بنظام iOS 17.0.1 و iOS 17.0.2:

درجة اختبار النواة الواحدة ( Single-core score) : 2914

درجة اختبار النوى المتعددة ( Multi-core score ): 7199

تجدر الإشارة إلى أن النتائج يمكن أن تختلف بناءً على الكثير من الظروف، مثل: درجة الحرارة اللحظية للجهاز ومستوى طاقة البطارية لأن نظام iOS يميل إلى تقليل الأداء عندما تكون البطارية منخفضة الطاقة للحفاظ عليها. لهذا السبب من المستحيل الحصول على النتائج نفسها بالضبط بعد إجراء الاختبارات مرة أخرى على الجهاز نفسه.

مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك نتائج الاختبار الذي أجراه الموقع مباشرة بعد تثبيت iOS 17.0.3 في هاتف iPhone 15 Pro Max:

درجة اختبار النواة الواحدة (Single-core score) : 2875

(Single-core score) درجة اختبار النوى المتعددة (Multi-core score) : 7006

كان هناك انخفاض طفيف، ولكن بعد تثبيت التحديث، والانتظار لمدة ساعتين حتى يبرد آيفون أجرى الموقع الاختبارات نفسها مرة أخرى. وفيما يلي النتائج:

درجة اختبار النواة الواحدة (Single-core score) : 2941

(Single-core score) درجة اختبار النوى المتعددة (Multi-core score) : 7523

إذن، هل يؤثر تحديث iOS 17 في أداء iPhone 15 Pro لمنع ارتفاع درجة الحرارة؟ الجواب هو: لا، لم يؤثر التحديث في أداء iPhone 15 Pro بشكل عام. ولكن يجب الانتظار لفترة أطول قليلاً للتأكد من ذلك.

من ناحية أخرى، أشارت آبل أيضًا إلى أن بعض التطبيقات مثل: إنستاجرام وأوبر قد تتسبب في رفع حرارة هواتف آيفون وأنها تعمل مع المطورين لمعالجة هذه المشكلة. ومع ذلك، فإن هذا لا يستبعد حقيقة أن العديد من المستخدمين الذين لم يثبتوا هذه التطبيقات كانوا يواجهون مشكلات في ارتفاع درجة الحرارة مع هواتف iPhone 15 Pro.