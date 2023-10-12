أطلقت سامسونج قبل أسبوع تقريبًا أحدث هاتف من فئة Fan Edition وهو هاتف Galaxy S23 FE، وأصدرت آبل الشهر الماضي مجموعة أجهزة جديدة منها: هاتف iPhone 15.

يُباع هاتف iPhone 15 بسعر أعلى ويتمتع بمواصفات أقوى مقارنة بهاتف سامسونج S23 FE، ومع ذلك، يحتوي هاتف سامسونج على العديد من المزايا والمواصفات الجيدة التي تجعله من أفضل هواتف أندرويد في الفئة المتوسطة.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين، إليك مقارنة بين هاتفي iPhone 15 و Galaxy S23 FE:

التصميم:

يأتي هاتف iPhone 15 بتصميم أنيق من الزجاج الذي حسنت آبل صلابته، وبفضل الهيكل المصنوع من الألمنيوم يتمتع الهاتف بدرجة صلابة عالية، وأعلى قدرة على تحمل الصدمات. تظهر في الجهة الأمامية الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) التي قدمتها آبل أول مرة في طرازي iPhone 14 Pro و Pro Max العام الماضي، فبدلًا من النتوء الأسود الذي يظهر في الجزء العلوي من الشاشة، أصبح هناك مساحة سوداء يتغير حجمها بحسب المحتوى الذي تعرضه.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 FE فهو يأتي بتصميم مشابه لتصميم سلسلة هواتف جالاكسي إس23 الرائدة، ويأتي مع جهة خلفية مغطاة بطبقة من زجاج (Gorilla Glass 5)، والجهة الأمامية مغطاة بنوع الزجاج ذاته، أما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم.

كلا الهاتفين يدعمان مقاومة الماء والغبار بحسب معيار IP68، ويتحمل هاتف آيفون 15 الغمر حتى عمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة، أما هاتف سامسونج فيتحمل الغمر حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

بالنسبة إلى الألوان، يتوفر هاتف آيفون 15 بخمسة ألوان هي: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود، أما هاتف سامسونج Galaxy S23 FE فيتوفر بستة ألوان، هي: الأخضر (Mint)، والأبيض الكريمي (Cream)، والأسود (Graphite)، والبنفسجي، والنيلي (Indigo)، والبرتقالي (Tangerine).

الشاشة:

يضم هاتف iPhone 15 شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بمقاس يبلغ 6.1 بوصات، وبكثافة قدرها 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 60 هرتزًا، وبدقة قدرها 2556 × 1179 بكسلًا، وتصل درجة السطوع القصوى في الشاشة إلى 1,600 شمعة/ المتر المربع، وفي ضوء الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع حتى 2,000 شمعة/ المتر المربع.

أما هاتف Galaxy S23 FE فهو يضم شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس يبلغ 6.4 بوصات، وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يبلغ 1450 شمعة/ المتر المربع، وتمتاز بكثافة قدرها 403 بكسلات في البوصة الواحدة.

الأداء:

يعمل هاتف iPhone 15 بمعالج (A16 Bionic) السداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به هواتف آيفون 14 برو التي طرحتها آبل العام الماضي. ويتميز هذا المعالج بالسرعة والكفاءة في الأداء، ويدعم خاصية (Dynamic Island)، وقدرات التصوير الحسابي.

ويعمل الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S23 FE بمعالج (Exynos 2200) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Xclipse 920).

أما الإصدار الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.00 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يتوفر هاتف iPhone 15 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 6 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ويتوفر هاتف سامسونج بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يعمل هاتف iPhone 15 بنظام التشغيل iOS 17، ويعمل هاتف سامسونج بنظام تشغيل أندرويد 13، وكلاهما يدعمان شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف iPhone 15 على بطارية بسعة تبلغ 3349 ميلّي أمبير/الساعة، وتصل نسبة الشحن إلى 50% عند شحن الهاتف سلكيًا لمدة نصف ساعة، ويدعم هذا الهاتف الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة 7.5 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة (4.5) واط.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 FE فهو يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي.

الكاميرا:

يضم هاتف iPhone 15 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.6، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهذا الهاتف يضم كاميرا أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف Galaxy S23 FE فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تأتي الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة قدرها 8K.

أما الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف، فهي تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4.

السعر:

بدأت شركة سامسونج بطرح هاتف Galaxy S23 FE في بعض المناطق يوم 5 أكتوبر، وستطرحه في باقي المناطق حول العالم بتاريخ 26 أكتوبر. ويُباع الهاتف بسعر يبدأ من 600 دولار، ويتوفر بستة ألوان، هي: الأخضر (Mint)، والأبيض الكريمي (Cream)، والأسود (Graphite)، والبنفسجي، والنيلي (Indigo)، والبرتقالي (Tangerine).

أما هاتف iPhone 15 فهو يُباع بسعر يبدأ من 800 دولار. ويتوفر بخمسة ألوان هي: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 و Galaxy S23 FE: