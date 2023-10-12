مايكروسوفت تنهي الدعم عن إصدارين من نظام ويندوز

وصل نظام التشغيل (ويندوز سيرفر 2012) Windows Server 2012 التابع لشركة مايكروسوفت وإصدار عام 2021 من نظام التشغيل (ويندوز 11) إلى نهاية الدعم مع (ثلاثاء التصحيح) لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الذي أُطلق أمس.

واعتبارًا من هذا الأسبوع، لن تُقدّم مايكروسوفت المساعدة الفنية، وإصلاحات الأخطاء للمشكلات التي حُدّدت حديثًا، والتي تؤثر في استقرار الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل المذكورين أو سهولة استخدامها.

وقالت شركة التقنية الأمريكية في منشور: «بعد هذا التاريخ، لن تتلقى هذه المنتجات التحديثات الأمنية، أو التحديثات غير الأمنية، أو إصلاحات الأخطاء، أو الدعم الفني، أو تحديثات المحتوى الفني عبر الإنترنت».

ويأتي ذلك بعد إعلانات متعددة أصدرتها مايكروسوفت منذ بداية العام لتذكير العملاء بأن هذين النظامين سيصلان إلى نهاية الدعم في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومع أن الدعم الأساسي لنظام التشغيل (ويندوز سيرفر 2012) انتهى منذ أكثر من أربع سنوات في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018، مدّدت مايكروسوفت تاريخ الانتهاء للدعم الممتد خمس سنوات أخرى لتزويد العملاء بوقت إضافي للانتقال إلى الإصدارات الأحدث والمدعومة من نظام التشغيل المخصص للخوادم.

وتنصح مايكروسوفت المسؤولين الذين يريدون أن تستمر خوادمهم العاملة بنظام (ويندوز سيرفر 2012) في تلقي إصلاحات الأخطاء الأساسية والتحديثات الأمنية، بالترقية إلى نظام (ويندوز سيرفر 2022)، أو الحصول على التحديثات الأمنية الموسعة.

وتوفر وحدات التحديثات الأمنية الموسعة هذه تمديدًا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للتحديثات الأمنية، وهي قابلة للتجديد سنويًا حتى تاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2026. وتوفر صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بها مزيدًا من التفاصيل بشأن التحديثات الأمنية الموسعة.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ذكّرت شركة مايكروسوفت العملاء بأنها سوف تُحدِّث الأجهزة التي تعمل بإصدار عام 2021 من نظام التشغيل (ويندوز 11) إجباريًا إلى الإصدار الأحدث، وذلك قبل نهاية الخدمة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وجرت عادة عملاقة التقنية الأمريكية أن تُطلق تلقائيًا الإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل التابعة لها لضمان استمرار رعاية تلك الأجهزة التي تقترب من تاريخ انتهاء الدعم الخاص بها، وذلك بتزويدها بآخر التحديثات البرمجية، والتحديثات الأمنية، والتحسينات.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي مرحلة طرح التحديث الإجباري لإصدار عام 2022 من نظام (ويندوز 11) بعد أن أصبح متاحًا للنشر على نطاق واسع للمستخدمين الذين لديهم أجهزة مؤهلة له عبر خاصية تحديث نظام ويندوز.

يُشار إلى أن مايكروسوفت قد بدأت الشهر الماضي إطلاق إصدار عام 2023 من نظام التشغيل (ويندوز 11) مع أكثر من 150 ميزة جديدة، ومن ذلك: المساعد الذكي (كوبايلت) Copilot، وإصدار جديد يدعمه الذكاء الاصطناعي من برنامج الرسام.