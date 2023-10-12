شركة طيران عربية تُجهّز 20,000 موظف بأجهزة آيفون وآيباد

جهّزت شركة (طيران الإمارات) 20,000 من أفراد طاقم الطائرة بأجهزة آيفون وآيباد، وذلك كجزء من برنامجها المسمى «جهاز واحد» لتعزيز الخدمات والتجارب على متن الطائرة للركاب وطاقم الطائرة.

واستثمرت طيران الإمارات خلال العام الماضي أكثر من 32 مليون درهم أو ما يعادل 8.7 ملايين دولار أمريكي لتوفير أجهزة آبل لأفراد طاقمها.

ويستخدم الآن أكثر من 7,000 من أفراد طاقم طيران الإمارات أجهزة آيفون في 450 رحلة يومية ضمن الشبكة العالمية.

وعملت طيران الإمارات مع فرق تقديم الخدمات وتقنية المعلومات الداخلية التابعة لديها لإنشاء تطبيقات مصممة بصوة خاصة استنادًا إلى تعليقات طاقم المقصورة.

وتهدف هذه التطبيقات إلى تحسين جوانب مختلفة، مثل: تبسيط عملية طلب الوجبات على درجة الأعمال، وتوفير معلومات محدثة عن الرحلات، وقوائم المسافرين، وتقديم نظرة شاملة عن ملفات الركاب.

وتهدف هذه الأدوات التقنية إلى تمكين طاقم الطائرة وتقديم خدمة أكثر تخصيصًا للركاب.

وتسعى إستراتيجية «الجهاز الواحد» أيضًا إلى تحسين أداء طاقم الطائرة ومعايير السلامة.

ويمكن لأعضاء الطاقم الوصول إلى الدعم العالمي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتحديث معارفهم التشغيلية باستمرار، مما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة وأمان.

ووفقًا لطيران الإمارات، تعد أجهزة آبل خيارًا جيدًا لبيئة طاقم الطائرة نظرًا إلى شحنها السريع، وعمر البطارية الطويل، وتصميمها الخفيف الوزن، وإجراءات الأمان القوية التي تحمي معلومات الركاب وطاقم الطائرة، ومن ذلك: (فيس آي دي) Face ID، وحماية البيانات.

وفي عام 2021، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية أنها ستستبدل بجميع أجهزتها المحمولة الحالية لموظفي الخطوط الأمامية، ومن ذلك: المضيفات، وموظفو الصيانة، هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية الجديدة.

يُشار إلى أن لدى شركة الطيران الأمريكية (يونايتد إيرلانز) United Airlines أكثر من 120,000 جهاز آبل منتشرة عبر موظفيها البالغ عددهم 85,000 موظف.

ونفذت الشركة تطبيقات مخصصة لأجهزة آيفون وآيباد عبر أقسامها لتوفير الوقت والمال.