ستارلينك تطلق صفحة للترويج لخدمة اتصالات LTE عبر الأقمار الصناعية

نشرت شركة (سبيس إكس) SpaceX صفحة ويب جديدة للترويج لخدمتها القادمة (دايركت تو سل) Direct to Cell الخاصة بخدمة الإنترنت الفضائي التابعة لها (ستارلينك) Starlink، التي تخطط لتوفير الاتصال الخلوي لهواتف الجيل الرابع LTE الحالية عبر الأقمار الصناعية.

ويشير موقع الويب إلى أن الخدمة سوف تقتصر في البداية على خدمات الرسائل النصية في عام 2024، ثم سوف تدعم المكالمات الصوتية والاتصال بالإنترنت في عام 2025، بالإضافة إلى دعم أجهزة إنترنت الأشياء.

وكُتب في موقع الويب أيضًا: «تعمل Direct to Cell مع هواتف LTE الموجودة في أي يمكنك فيه رؤية السماء. ولا يلزم إجراء أي تغييرات على الأجهزة أو البرامج الثابتة أو التطبيقات الخاصة، مما يوفر وصولًا سلسًا إلى الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والبيانات».

وأعلنت شركة الفضاء (ستارلينك) المملوكة للملياردير (إيلون ماسك) خططها الخاصةبالخدمة العام الماضي مع شركة الاتصالات الأمريكية (تي-موبايل) T-Mobile.

ومن المرجح أن تكون الخدمة بطيئة نسبيًا مقارنةً بسرعات الاتصالات على الأرض، حيث تقدر سرعاتها بما يتراوح بين 2 و4 ميجابت في الثانية، لكن فائدتها ستكون في أنها توفر تغطية واسعة جدًا.

وجاء البيان الصحفي الذي صدر عن (تي-موبايل) العام الماضي إن الخدمة سوف تكون متاحة «عمليًا في كل مكان في الولايات المتحدة القارية وهاواي وأجزاء من ألاسكا وبورتوريكو والمياه الإقليمية، حتى خارج المكان الذي تتوفر فيه إشارة شبكة (تي-موبايل)».

يُشار إلى أن الاتصال عبر الأقمار الصناعية أصبح اتجاهًا متزايدًا للهواتف الذكية في السنوات الأخيرة.

فقد أضافت شركة آبل ميزة الطوارئ SOS إلى هواتفها العام الماضي، التي تتيح لأجهزة آيفون 14 والإصدارات الأحدث إرسال رسائل محدودة ومعلومات الموقع عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، (أي إس تي سبيس موبايل) AST SpaceMobile التي تدعمها شركة الاتصالات الأمريكية (أي تي آند تي) AT&T أنها أجرت أول مكالمة 5G عبر الأقمار الصناعية من هاتف ذكي غير معدل الشهر الماضي.