“دو” و”هواوي” تطلقان أول فيلا بقدرات تقنية الجيل الخامس والنصف (5.5G)

كشفت شركة دو؛ شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع شركة هواوي، خلال المنتدى العالمي الرابع عشر للشبكات المتنقلة واسعة النطاق (MBBF 2023)، النقاب عن أول فيلا تجريبية بقدرات تقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) على مستوى العالم، التي تمثّل نموذجاً للمنازل الذكية المستقبلية مدعوم بشبكات تصل سرعتها إلى 10 جيجابيت في الثانية.

وقد وقع الطرفان مطلع مارس الماضي مذكرة تفاهم لإطلاق فيلا بقدرات تقنية الجيل الخامس والنصف (5.5G)، التي تركز على الابتكارات التكنولوجيا في مجال شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A)، واستكشاف التطبيقات، وتطوير النظام الإيكولوجي. ويمثل الإعلان الأخير للفيلا دليلاً واضحاً على القدرات الابتكارية المذهلة التي يمكن أن تقدمها الشركتان بالتعاون معاً.

وتجسد الفيلا الجديدة التكامل السلس بين أحدث التقنيات، حيث تقدم تجربة استثنائية للمنزل الذكي مزودة بتطبيقات متقدمة، ومنها: تقنية العرض الثلاثية الأبعاد بالعين المجردة، وتقنيات الواقع الممتد (XR). ومع تطور المحتوى والتطبيقات نتيجة تنامي رغبة المستهلكين بخوض تجارب مميزة، تزداد الحاجة إلى تعزيز قدرات الشبكات. وتلبيةً لهذه الاحتياجات المتنامية، يجد مشغلو الشبكات أنفسهم مضطرين إلى تطوير الشبكات المنزلية إلى سرعات تصل إلى 10 جيجابيت في الثانية.

وفي كلمته ضمن فعالية الإطلاق، علق فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”: “منذ بداية عصر الجيل الخامس، أصبحت تقنية الوصول اللاسلكي الثابت عاملاً محورياً للتحول، وقد مكنتنا من تقديم حلول متطورة لعملائنا الكرام. ونحن كشركة رائدة، نتشرف بأن نمهد الطريق لمثل هذه الابتكارات الجديدة، ولا سيما بالتعاون مع هواوي التي تربطنا بها علاقة تعاونية طويلة أثمرت دوماً عن إنجازات بارزة. وسيمكننا إطلاق خدمة FWA² من إعادة تعريف حدود تجربة المستخدم، وتزويد مشتركينا باتصال إنترنت غير مسبوق في الأماكن المغلقة”.

وفي هذا السياق، قال لي بينغ، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي ورئيس مجموعة أعمال “هواوي كاريير” لشبكات الاتصالات: “نتطلع في هواوي قدماً لإطلاق الفيلا المدعومة بتقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) في المنتدى العالمي الرابع عشر للشبكات المتنقلة واسعة النطاق. وتوفر الفيلا نظرة مباشرة على الإمكانيات اللامحدودة التي ستوفرها تقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) لمنازل المستقبل، وتجربة الشبكة المحسّنة التي ستقدمها لمستخدمي الهواتف المحمولة. وتجسد الفيلا ثمرة سعي ’دو‘ الدؤوب نحو توفير تجربة رقمية أفضل، وهي فاتحة لإنجازات عديدة قادمة. وستواظب ’هواوي‘ على دعم ’دو‘ في مساعيها لبناء أفضل شبكات الجيل الخامس، واستكشاف الاستخدام التجاري لشبكات الجيل الخامس المتقدمة، وترسيخ ريادتها في هذا العصر التحولي”.

تسلط فيلا (5G-A) الضوء على الإمكانات اللامحدودة التي تبشر بها تكنولوجيا التجربة الحتمية لمنازل المستقبل. ويظهر استخدام حل FWA² المبتكر من هواوي كيف أصبح الوصول اللاسلكي الثابت في عصر الجيل الخامس أداةً قوية للتوسع السريع لعدد المستخدمين. ومع الانتقال إلى شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A)/ شبكات الجيل الخامس والنصف (5.5G)، يَعد حل ² FWA- الذي يشمل FWA Pro، وFWA Lite، و FWA Biz- بتقديم خدمات لا تُضاهى للعملاء المميزين. وقد تم تصميم حل FWA Pro، على وجه التحديد، لتقديم سرعة كبيرة تصل إلى 10 جيجابيت في الثانية، مما يقدم تصوّراً جديداً لمفهوم الحياة المنزلية الذكية ويفتح أبواباً واسعةً لفرص الأعمال.

وتزامن هذا الإطلاق مع المنتدى العالمي الرابع عشر للشبكات المتنقلة واسعة النطاق (MBBF 2023)، الذي انعقد تحت شعار “تحويل تقنية الجيل الخامس والنصف 5.5G إلى واقع” في الفترة الممتدة من 10 إلى 11 أكتوبر في دبي.

وقدّم المنتدى، الذي استضافته هواوي بدعم من شركائها في القطاع، ومنهم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، وGTI، ومجلس سامينا، عرض متعمق حول نجاحات تقنية الجيل الخامس، ونضوج النظام الإيكولوجي، والتسويق التجاري السريع لشبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A)/ شبكات الجيل الخامس والنصف (5.5G)، إضافة إلى رؤىً مفصلة حول تكنولوجيا النطاق العريض المتنقّلة في رسم المستقبل وتحويل حياة الناس وقطاعاتهم.