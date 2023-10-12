تُعد ساعات آبل الذكية من أفضل الساعات الذكية المتوفرة في الأسواق، وتتميز بتصاميمها الأنيقة، وتحتوي على مزايا قوية لتتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية المختلفة، وتتبع المكالمات والإشعارات الواردة إلى الهاتف، وغير ذلك.

تتميز جميع طرز Apple Watch بأنها مقاومة للماء، وتأتي الطرز الحديثة وهي: Series 9 و 2 Watch Ultra مع مزايا جديدة وتحسينات متعددة مقارنةً بالطرز السابقة. ومع ذلك، تُعدّ الطرز السابقة خيارات ملائمة للعديد من الأشخاص، خاصة طرز SE التي تُعدّ مناسبة للأشخاص الذين يبحثون عن ساعة ذكية من آبل بسعر منخفض.

فإذا كنت تفكر في شراء ساعة ذكية، فيمكنك اختيار واحدة من أفضل الساعات الذكية من آبل في عام 2023 التي سنذكرها فيما يلي:

1- ساعة Watch Series 9:

تأتي ساعة آبل Watch Series 9 بتصميم قريب من تصميم الجيل السابق، وتتوفر بطرز مصنوعة من الألمنيوم وأخرى من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويتوفر من كل طراز حجمان، هما: 41 مم و 45 مم، وتتميز هذه الساعة بأنها مقاومة للغبار بحسب تصنيف IP6X، ويمكنها تحمل الغمر حتى عمق 50 مترًا.

تضم شاشة من نوع (Retina LTPO OLED) وتبلغ دقتها 352 × 430 بكسلًا في الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 41 ملم، أما في طراز 45 ملم فهي تأتي بدقة قدرها 396 × 484 بكسلًا، وتدعم الشاشة في كلا الطرازين مزية (التشغيل الدائم) Always-On.

تعمل هذه الساعة بمعالج من نوع S9 الجديد بنظام الدوائر المتكاملة المجمعة (SiP)، ويتميز هذا المعالج الجديد بأنه قادر على معالجة مهام التعلم الآلي بما يصل إلى ضعف سرعة المعالج الذي تعمل به ساعة Watch Series 8 التي صدرت العام الماضي، مما يوفر مستوى جديدًا من السرعة والكفاءة لتجربة استخدام أفضل بكثير.

تعمل ساعة Watch Series 9 بنظام التشغيل watchOS 10، وتحتوي على جميع المزايا التي تحتاج إليها لتتبع المؤشرات الصحية والأنشطة الرياضية المختلفة. وتقدم Watch Series 9 مزية جديدة تمامًا، وهي إمكانية استخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri للتعامل مع الطلبات مباشرة في الساعة بالنسبة للطلبات التي لا تحتاج إلى معلومات من الإنترنت، مثل: بدء تمرين أو ضبط المنبهات.

من ناحية أخرى، تقدم Watch Series 9 إيماءة الضغط المزدوج بأصابعك (Double Tap)، وهي إيماءة الضغط مرتين بالسبابة والإبهام معًا باستخدام اليد التي عليها الساعة، مما يتيح لك التحكم في الساعة باستخدام يد واحدة دون لمس الشاشة، وتنفيذ العديد من الإجراءات الشائعة بسرعة وسهولة مثل: إيقاف جهاز التوقيت أو الرد على المكالمات الهاتفية.

تتمتع Apple Watch Series 9 بعمر بطارية يدوم حتى 18 ساعة، وتُباع هذه الساعة بسعر يبدأ من 1,599 درهمًا إماراتيًا، وتتوفر بعدّة ألوان مختلفة، إذ يتوفر الطراز المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بثلاثة ألوان، هي: الفضي، والذهبي، والأسود. أما الطراز المصنوع من الألمنيوم، فيتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والفضي، والأحمر، والوردي.

2- ساعة Apple Watch SE (الجيل الثاني):

تُعدّ ساعة Apple Watch SE (الجيل الثاني) هي الأكثر ملاءمة للميزانية من ساعات آبل، إذ تقدم كل ما تحتاج إليه في الساعة الذكية، كتتبع اللياقة البدنية، والمؤشرات الصحية، كما تحتوي على مزية اكتشاف السقوط والاصطدام، وباستخدامها يمكنك البقاء على اطلاع على المكالمات والإشعارات.

تعمل هذه الساعة بمعالج S8، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به ساعة Series 8 و Watch Ultra، ويتميز بقوته ويضمن الأداء السريع والسلس للساعة، وبالإضافة إلى ذلك، تضم هذه الساعة ذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 32 جيجابايت.

تتوفر ساعة Apple Watch SE (الجيل الثاني) بمقاسين هما: 40 أو 44 مم، وتضم شاشة من نوع (OLED Retina‏)، بدرجة سطوع تبلغ 1000 شمعة/ المتر المربع.

تستمر بطارية هذه الساعة بالعمل لمدة 18 ساعة، وتُباع بسعر يبدأ من 999 درهمًا إماراتيًا.

3- ساعة Apple Watch Ultra 2:

تأتي ساعة 2 Apple Watch Ultra بشاشة مستطيلة إلى حد ما، وتحتوي على تاج دوار وزر في الجهة اليُمنى، مع مكبر الصوت وزر الإجراءات في الجهة اليُسرى. وتتوفر بحجم واحد وهو 49 ملم، وبلون واحد فقط هو لون التيتانيوم.

تضم شاشة من نوع (Retina LTPO OLED)، وتصل درجة السطوع القصوى للشاشة إلى 3000 شمعة/ المتر المربع بفضل بنية الشاشة الجديدة المتقدمة، وهي بذلك تزيد بنسبة 50% على الجيل الأول من Apple Watch Ultra، وتعد أكثر شاشات آبل سطوعًا على الإطلاق.

تعمل ساعة Apple Watch Ultra 2 بشريحة S9 الجديدة كليًا بنظام الدوائر المتكاملة المجمعة (SiP). وتقدم هذه الشريحة تحسينات على مستوى النظام بالكامل ومزايا جديدة تمامًا، وتعمل هذه الساعة بنظام watchOS 10، وهو تحديث يشمل العديد من المزايا الجديدة.

تحتوي ساعة Apple Watch Ultra 2 على بطارية تبلغ سعتها 542 ميلّي أمبير/ الساعة، ويمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 72 ساعة، وتُباع بسعر يبلغ 3199 درهمًا إماراتيًا.

4- ساعة Watch Series 8:

تأتي ساعة آبل Series 8 بتصميم مشابه لطراز Series 9، وتتوفر بحجمين، هما: 41 مم و 45 مم. وتضم هذه الساعة شاشة من نوع (Retina LTPO OLED) وتبلغ دقة الشاشة في إصدار 41 ملم 352 × 430 بكسلًا، أما في إصدار 45 ملم فهي تأتي بدقة قدرها 396 × 484 بكسلًا.

تعمل ساعة Apple Watch Series 8 بمعالج (S8) الثنائي النوى، وتحتوي على جميع المزايا التي تحتاج إليها لتتبع المؤشرات الصحية والأنشطة الرياضية المختلفة.

يبلغ عمر البطارية في ساعة 8 Series ما يقارب 18 ساعة، وتتضمن هذه الساعة وضع الطاقة المنخفضة الذي يمكن أن يطيل عمر البطارية حتى 36 ساعة، مما يضمن استخدام الساعة لفترات طويلة دون شحن متكرر.

يبدأ سعر Apple Watch Series 8 من 1399 درهمًا إماراتيًا.

5- ساعة Apple Watch Ultra:

تأتي ساعة Apple Watch Ultra مع هيكل مصنوع من التيتانيوم، وتضم شاشة من نوع (Retina LTPO OLED)، بمقاس يبلغ 1.92 بوصة، وبدقة قدرها 410 × 502 بكسلًا.

تتوفر هذه الساعة بمقاس واحد يبلغ 49 ملم، وتتوفر بلون واحد هو لون التيتانيوم، وتتميز بأنها مقاومة للماء وتتحمل الغمر حتى عمق 100 متر وتحتوي على مزية ستوضح لك تلقائيًا معلومات مهمة حول الغوص بمجرد البدء بالسباحة.

تدعم Apple Watch Ultra مزايا مراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة نسبة الأكسجين في الدم، وتخطيط القلب، بالإضافة إلى مزايا تتبع الأنشطة الرياضية، التي تعرض لك مستويات شدة نشاطك، وتوفر إحصائيات أساسية مثل: السرعة والمسافة وغيرها.

تعمل هذه الساعة بمعالج من نوع (Apple S8)، وتعمل بنظام (watchOS 9.0) وتضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وتحتوي على بطارية تبلغ سعتها 542 ميلّي أمبير/ الساعة، ويمكن أن تستمر بالعمل قرابة ثلاثة أيام، لكن عند الاستخدام المكثف للخرائط أو مزايا اللياقة البدنية يمكن أن يقلَّ ذلك إلى يومين.

يبلغ سعر ساعة آبل 3199 ريالًا سعوديًا.