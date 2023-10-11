يُعد هاتفا سامسونج Galaxy S23 FE و Galaxy A54 من أفضل هواتف أندرويد في الفئة المتوسطة، بفضل أنهما يجمعان بين المواصفات والمزايا الجيدة، والسعر المناسب.

يأتي كلا الهاتفين بتصاميم متقاربة جدًا، ولهما مقاس الشاشة نفسه وهو 6.4 بوصات، لكن هاتف Galaxy S23 FE يعمل بمعالج أقوى، ويتمتع بحماية من الماء والغبار بتصنيف أعلى، أما هاتف Galaxy A54 فهو يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية قابلة للزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية، ويحتوي على بطارية بسعة أكبر من سعة البطارية في هاتف S23 FE.

لا تقتصر أوجه التشابه والاختلاف بينهما على ذلك، ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين، إليك مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 FE و Galaxy A54:

التصميم:

يأتي كل من هاتفي Galaxy S23 FE و Galaxy A54 بتصاميم متقاربة جدًا، حيث تظهر عدسات الكاميرا منفصلة ومرتبة رأسيًا على غرار سلسلة هواتف S23 الرائدة، لكن الفرق أن عدسات الكاميرا تبدو أكبر في هاتف Galaxy S23 FE.

يأتي Galaxy S23 FE مع إطار مصنوع من الألومنيوم ويدعم تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. أما هاتف Galaxy A54 فهو يأتي مع إطار مصنوع من البلاستيك ويدعم تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار. وكلا الهاتفين يأتيان مع طبقة من زجاج Gorilla Glass Victus 5 تغطي الجهتين الأمامية والخلفية.

من ناحية الألوان، فإن الخيارات التي يأتي بها هاتف Galaxy S23 FE أكثر، فهو يتوفر بستة ألوان، هي: الأخضر (Mint)، والأبيض الكريمي (Cream)، والأسود (Graphite)، والبنفسجي، والنيلي (Indigo)، والبرتقالي (Tangerine). أما هاتف Galaxy A54 فيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر (Lime).

الشاشة:

يضم هاتف Galaxy S23 FE شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس يبلغ 6.4 بوصات، وبدقة قدرها 2,400×1,080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يبلغ أقصاه 1450 شمعة/ المتر المربع، وتمتاز بكثافة قدرها 403 بكسلات في البوصة الواحدة.

أما هاتف سامسونج Galaxy A54 فهو يضم شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس يبلغ 6.4 بوصات وبدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة/ المتر المربع، وتمتاز بكثافة قدرها 403 بكسلات في البوصة الواحدة.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S23 FE بمعالج (Exynos 2200) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Xclipse 920).

أما الإصدار الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.00 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يتوفر هاتف Galaxy S23 FE بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت. ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم شبكات الواي فاي 6E، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يحتوي هاتف Galaxy S23 FE على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي.

أما هاتف Galaxy A54 فهو يعمل بمعالج (Exynos 1380) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP5).

ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) هما: 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، مع دعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يحتوي هاتف Galaxy A54 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا. ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S23 FE كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تأتي الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2.

ويمكن للكاميرات الخلفية في هذا الهاتف تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K، أما الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف، فهي تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4.

أما هاتف Galaxy A54 فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية فهي أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، ويمكن لهذه الكاميرا تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

السعر:

بدأت شركة سامسونج بطرح هاتف Galaxy S23 FE في بعض المناطق يوم 5 أكتوبر، وستطرحه في باقي المناطق حول العالم بتاريخ 26 أكتوبر. ويُباع الهاتف بسعر يبدأ من 600 دولار. ويتوفر بستة ألوان، هي: الأخضر (Mint)، والأبيض الكريمي (Cream)، والأسود (Graphite)، والبنفسجي، والنيلي (Indigo)، والبرتقالي (Tangerine).

أما هاتف Galaxy A54 فهو يُباع بسعر يبدأ من 1299 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر (Lime).

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S23 FE و Galaxy A54: