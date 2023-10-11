مايكروسوفت تسخر الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء

أعلنت مايكروسوفت منتجات ذكاء اصطناعي تهدف إلى مساعدة مؤسسات الرعاية الصحية على الوصول السهل والتعلم من المعلومات التي يجمعها الأطباء والمستشفيات.

وطورت مايكروسوفت أدوات جديدة للرعاية الصحية في منصة البيانات والتحليلات Fabric لإدماج البيانات من مصادر، مثل السجلات الصحية الإلكترونية والصور وأنظمة المختبرات والأجهزة الطبية، وذلك حتى تتمكن المؤسسات من توحيدها والوصول إليها في المكان نفسه.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن الأدوات الجديدة تساعد في التخلص من عملية البحث اليدوي في هذه المصادر التي تستهلك الوقت. ويساعد إدماج البيانات المتباينة الأنظمة الصحية في تحسين الرعاية ورؤية المزيد من المرضى.

كما قدمت الشركة أيضًا أدوات جديدة لمؤسسات الرعاية الصحية ضمن خدمات Azure AI. وتوفر مايكروسوفت روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي يسمى Azure AI Health Bot يمكنه سحب المعلومات من البيانات الداخلية لمنظمة الصحة بالإضافة إلى المصادر الخارجية، مثل إدارة الغذاء والدواء والمعاهد الوطنية للصحة.

ويُستخدم روبوت الدردشة لمساعدة الموظفين داخل المؤسسة على طرح الأسئلة، مثل كيفية علاج مرض معين وما هي البروتوكولات والعمليات الداخلية.

كما يمكن للمرضى أيضًا استخدام روبوت الدردشة داخل بوابة المريض الإلكترونية لطرح أسئلة توضيحية حول الأعراض والمصطلحات الطبية التي يواجهونها.

وأضافت مايكروسوفت حواجز حماية وضمانات، وهناك طريقة للتحقق من هذه المعلومات، إذ يمكن للعميل تدقيق الإجابات للتأكد من مصداقيتها.

وأعلنت مايكروسوفت حلًا جديدًا للصحة يسمى Text Analytics، الذي يمكنه تصنيف المعلومات الطبية المهمة واستخراجها من مجموعة متنوعة من مصادر البيانات غير المنظمة، مثل المستندات والملاحظات السريرية. وتصدر الشركة هذه الأداة باللغات الإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية والبرتغالية، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

وكشفت مايكروسوفت عن ثلاثة نماذج ضمن Azure AI Health Insights توفر أدوات لمساعدة الأطباء والممرضات والباحثين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

ويمنح النموذج الأول – المسمى الجدول الزمني للمريض – الأطباء نظرة عامة بسيطة وتسلسل زمني للتاريخ الطبي للمريض باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدماج المعلومات من مصادر البيانات المختلفة وغير المنظمة.

ويسمح النموذج الثاني – المسمى تبسيط التقارير السريرية – للأطباء باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط التقارير المليئة بالمصطلحات الطبية المعقدة إلى لغة قد يفهمها المرضى بشكل أفضل.

ويهدف النموذج الثالث – المسمى رؤى الأشعة – إلى مساعدة الأطباء وأخصائيي الأشعة من خلال تحديد الأخطاء والتناقضات التي قد تظهر في التقارير المختلفة، كما يمكن للنموذج أيضًا تقديم توصيات المتابعة.

وتساعد أدوات الرعاية الصحية الجديدة من مايكروسوفت ضمن Azure AI في تحسين تجارب المرضى وتسمح للأطباء بالتركيز على تقديم الرعاية الفضلى.