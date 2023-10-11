ليكسار تطلق بطاقة ذاكرة بحجم 512 جيجابايت لهواتف هواوي
أجهزة محمولة

ليكسار تطلق بطاقة ذاكرة بحجم 512 جيجابايت لهواتف هواوي

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أعلنت شركة ليكسار إطلاق بطاقة ذاكرة بحجم 512 جيجابايت مخصصة للاستخدام في هواتف هواوي الذكية.

وتنتمي بطاقة الذاكرة الجديدة إلى فئة NM، وهو معيار لتنسيقات التخزين صممته هواوي لأجهزتها على وجه الخصوص، وهي أصغر بمقدار الثلث تقريبًا مقارنة ببطاقة التخزين الخارجية التقليدية microSD، وهي تشبه شريحة الاتصالات من نوع Nano SIM، ويمكن أن تُستخدم في المنفذ نفسه الخاص بها.

ويتطلب تطوير ذلك النوع من ذواكر التخزين الخارجية ذات السعة الكبيرة والحجم الصغير التغلب على العديد من الصعوبات والتحديات التقنية، بما في ذلك كثافة التخزين وصعوبة التصنيع والمتانة والتكلفة، حيث تستخدم الشركات تقنيات تصنيع أكثر تقدمًا لإنتاجها.

ويُراعى في إنتاج بطاقات التخزين من نوع NM مقدار سمكها؛ فلا تكون سميكة فيصعب إدخال في منفذ شريحة الاتصال، ولا تكون نحيفة للغاية فيسهل كسرها.

وقالت الشركة إن النجاح في تطوير بطاقة الذاكرة الجديدة يرجع إلى فريق البحث والتطوير لديها، كما جرى اختبارها من قِبل وحدة الجودة التابعة لها وشركة هواوي، التي منحتها التراخيص اللازمة قبل إطلاقها.

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وتدعم بطاقة الذاكرة من ليكسار بروتوكول eMMC 5.1، وتتيح سرعة قراءة تصل إلى 90 ميجابايت في الثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 85 ميجابايت في الثانية، وهي تقريبًا السرعة نفسها التي تتيحها الذواكر المدمجة في الأجهزة، كما أنها مناسبة لتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الذواكر الجديدة تعمل مع سلاسل هواتف هواوي ميت و P و Enjoy بالإضافة إلى بعض الأجهزة اللوحية ومنتجات أخرى.

ولم تطرح ليكسار بطاقة الذاكرة الجديدة ذات سعة 512 جيجابايت للبيع حتى الآن، لكن يتوقع أن يتخطى سعرها حاجز مئة دولارٍ أمريكي بالنظر إلى سعر الذواكر المماثلة بسعات 128 و 256 جيجابايت.

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