كوالكوم تنافس شرائح آبل عبر Snapdragon X

حددت كوالكوم خططها للجيل التالي من الشرائح المصممة لأجهزة الحواسيب، إذ من المقرر أن تطرح الشركة في عام 2024 سلسلة Snapdragon X.

وتدعي الشركة أن سلسلة Snapdragon X تمثل نقطة انعطاف لصناعة أجهزة الحواسيب بفضل “المستوى التالي من الأداء الذي توفره الرقاقات الجديدة.

وتستخدم شرائح Snapdragon X وحدة المعالجة المركزية Oryon، المبنية بالاعتماد على تقنية الرقاقات التي حصلت عليها منذ استحواذها في عام 2021 على Nuvia، وهي شركة أسسها مهندسون سابقون في شركة آبل الذي عملوا سابقًا على شرائح آيفون وآيباد من السلسلة A.

وصممت Nuvia شرائح خاصة تعتمد على Arm، التي من المتوقع أن توفر أداءً يشبه أداء معالجات آبل لأجهزة الحواسيب مع تحسين الطاقة والكفاءة.

وبالإضافة إلى الكفاءة المحسنة، تتضمن شرائح الحاسب القادمة من كوالكوم معالجة الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز واتصال الجيل الخامس.

ورفعت شركة Arm دعوى قضائية ضد شركتي كوالكوم و Nuvia بتهمة انتهاك اتفاقيات الترخيص لتصميمات معالجات Arm وهندستها.

وتدعي شركة Arm أن التراخيص المقدمة لشركة Nuvia غير صالحة الآن بعد أن استحوذت عليها كوالكوم.

وتعد شرائح Snapdragon X خاصة لأجهزة الحواسيب، وتهدف إلى التنافس مع شرائح آبل الخاصة من السلسلة M، التي أطلقتها آبل للمرة الأولى في عام 2020 في جهاز MacBook Air.

وفي حال استطاعت منصة كوالكوم القادمة تقديم أداء وعمر بطارية قريب من شرائح آبل، فإن هذا يعني تحولًا كبيرًا لمستخدمي ويندوز، وخاصة في مجال الحاسوب المحمول الخفيف الوزن، إذ يعد الأداء وعمر البطارية هدفًا صعب الموازنة بالنسبة لأجهزة الحواسيب المحمولة الرقيقة والخفيفة.

وتشترك شرائح Snapdragon X مع شرائح السلسلة M في وحدة المعالجة العصبونية المصممة لمعالجة الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز في الأجهزة ذات الحجم الصغير.

وتصفها كوالكوم بأنها قفزة نوعية إلى الأمام في الأداء وكفاءة الطاقة من شأنها تمكين التجارب عبر الجهاز لعصر جديد من الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتستمر المنصة في توفير اتصال الجيل الخامس، وهو أمر لم تفعله آبل بعد مع أي جهاز من سلسلة M خارج أجهزة آيباد التي تستخدم رقاقات من فئة الحاسوب المحمول وسطح المكتب.