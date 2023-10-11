كاسبرسكي تطلق برنامجًا تدريبيًا جديدًا لقادة الأعمال والمديرين التنفيذيين

أعلنت شركة كاسبرسكي إطلاقها برنامجًا تدريبيًا جديدًا عبر الإنترنت حول الأمن السيبراني، ويعتبر هذا البرنامج المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين مهمًا للأعمال الرقمية ورواد الأعمال، حيث يُعدّ التدريب من هذا النوع ضروريًا لإدارة المخاطر والاستجابة للأزمات، كما يساعد في تمكين قادة الأعمال عند اتخاذ قرارات فعالة مستندة إلى المعلومات عند وقوع الحوادث الأمنية.

ويكتسب التعاون بين فرق أمن تكنولوجيا المعلومات ومجالس إدارة الشركات أهمية متزايدة لفوائد الأعمال، حيث قال أكثر من 60% من المديرين إن سوء الفهم إزاء أمن تكنولوجيا المعلومات داخل مؤسساتهم أدى إلى وقوع حادث واحد على الأقل يتعلق بالأمن السيبراني.

ويقول شخص واحد من كل اثنين من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات إن توسعة ميزانية أمن تكنولوجيا المعلومات يعتبر من أصعب المواضيع التي يجب مناقشتها مع المديرين التنفيذيين غير العاملين في هذا المجال، لذلك تهدف الدورة التدريبية الجديدة إلى تغيير هذا النمط من التفكير.

وستبرز الدورة ذاتها أهمية الوعي بأمن تكنولوجيا المعلومات باعتباره إحدى المسؤوليات التي يتحملها مديرو الشركات، إلى جانب إكسابهم القناعات اللازمة للتوافق التام مع الموظفين المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات في شركاتهم.

ومن خلال ترسيخ ثقافة أمنية أقوى داخل الشركة، يهدف البرنامج التدريبي الجديد إلى رفع مستوى وعي الأطراف المعنية حول مشهد التهديدات الحديثة للأمن السيبراني، وتعريفهم بالاستخدام السليم لمهارات الأمن السيبراني.

بالإضافة إلى تعّرف خطورة الهجمات والانتهاكات السيبرانية، حيث تؤدي في حال نجاحها إلى إحداث أضرار كبيرة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة، فضلًا عن اضطرابات طفيفة قد تطال الأنظمة الداخلية. وقد يصل الأمر في أسوأ الأحوال إلى وقوع دمار كبير.

وسيتولى عدد من كبار مديري كاسبرسكي وخبرائها البارزين في مجال الأمن السيبراني، مهمة صياغة البرنامج التدريبي للمديرين التنفيذيين. وسيطّلع المشاركون على أساسيات الأمن السيبراني من خلال بث أفلام مصوّرة عبر الإنترنت تحت إشراف مدربين متخصصين، وتغطي ستة أقسام تعليمية رئيسية، وهي:

مقدمة حول الأمن السيبراني.

المخاطر السيبرانية التي تهدد الشركات.

الهجمات السيبرانية والأدوات التي يستخدمها المهاجمون.

طرق الحماية الذاتية وحماية الشركات من الهجمات الإلكترونية.

إدارة العواقب المترتبة على الهجمات السيبرانية.

مستقبل الأمن السيبراني.

ويجمع البرنامج نخبة من المتحدثين في الشركة، ومنهم: يوجين كاسبرسكي، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، وأندريه سوفوروف، رئيس وحدة أعمال نظام التشغيل في كاسبرسكي، وإيغور كوزنتسوف، مدير فريق البحث والتحليل العالمي، ويوليا نوفيكوفا، رئيس قسم معلومات البصمة الرقمية، ولافينيا روسي، رئيسة المبيعات المؤسسية والمبيعات العالمية.

وسيُقدم التدريب على شكل جلسات تعليمية مصغّرة، إضافة إلى إجراء اختبارات تركّز على المعرفة والمبادئ التوجيهية العملية وقوائم المراجعات التي يحتاج إليها مديرو الأمن السيبراني لأداء أعمالهم.

وفي هذا الصدد؛ قال يوجين كاسبرسكي، الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي: “تترك التقنيات الرقمية تأثيرًا عميقًا على سير الأعمال في الشركات، حيث توفر فرصًا أكبر، وتسهم في تخفيض التكلفة، وتعزز القدرة على التوسع عالميًا، فضلًا عن العديد من الفوائد الأخرى. وبما أن أمن هذه التقنيات وموثوقيتها تؤثر بشكل مباشر في أداء المؤسسة، يتحوّل الإشراف على الأمن السيبراني إلى أحد الواجبات الأساسية للمديرين المسؤولين عن هذا النشاط. ونهدف من خلال هذا البرنامج إلى مساعدة المديرين الذين يشغلون مناصب قيادية، وذلك من خلال تدريبهم على أساسيات الأمن السيبراني، وإبراز الجوانب التي يجب على المديرين التنفيذيين مراعاتها لضمان التقدم المستمر لأعمالهم، وإحراز التفوّق على مجرمي الإنترنت”.

وبما أن الأمن السيبراني يتطلب المشاركة الفاعلة من كبار موظفي أمن وتقنية المعلومات وغيرهم من القيادات غير الفنية، مع الالتزام المشترك إزاء بناء ثقافة السلامة السيبرانية في جميع أنحاء الشركة، يمكن للمشاركين في البرنامج أيضًا الوصول إلى المواد المتاحة لهم يوميًا عبر شبكة الإنترنت، وتوزيعها في جميع الأقسام داخل أي شركة.

ولضمان الارتقاء بالمعرفة وتحديثها، يشمل البرنامج على مهام عمليّة للمشاركين، إضافة إلى طرح الأسئلة للتقييم الذاتي في نهاية كل قسم. وعندما يكملون كافة الأقسام، سيحصل كل مشارك على شهادة كاسبرسكي.

وفي المجمل، يحتوي البرنامج على 50 درسًا تتراوح مدة كل واحد من 3 إلى 6 دقائق. ويمكن توفيره عبر منصة سحابية أو معيار SCORM للتعليم الإلكتروني ليُدمج في نظام إدارة التعلم لدى الشركة.

ويعد البرنامج جزءًا من محفظة التوعية الأمنية من كاسبرسكي (Kaspersky’s Security Awareness)، التي تقدّم مجموعة من خيارات التدريب لتعزيز وعي الموظفين بالأمن السيبراني، وتمكينهم من القيام بدورهم في السلامة السيبرانية الشاملة للشركة.

للتسجيل أو للحصول على المزيد من المعلومات حول البرنامج التدريبي للأمن السيبراني للمديرين التنفيذيين، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتدريب الخبراء من كاسبرسكي (Kaspersky Expert Training).