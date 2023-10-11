شراكة إستراتيجية بين السعودية واليابان لتسريع تبني التقنيات الحديثة في الحكومة الرقمية

وقّعت المملكة ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم؛ مع اليابان ممثلة بوكالة الرقمنة؛ مذكرة في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتطوير الحكومة الرقمية، وتسريع تبني التقنيات الحديثة فيها.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار؛ برئاسة المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى اليابان بهدف تعزيز الشراكة في مجالات التقنية والابتكار والفضاء.

ووقع المذكرة من الجانب السعودي معالي الوزير عبدالله السواحه، ومن الجانب الياباني معالي وزير التحول الرقمي كونو تارو، بحضور عددٍ من مسؤولي الجانبين.

شراكة استراتيجية ورؤية مشتركة لاغتنام فرص الاقتصاد الرقمي 🇸🇦🇯🇵 @digital_jpn pic.twitter.com/TEGIg4GSut — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) October 11, 2023

وبموجب المذكرة، يشمل التعاون بين البلدين مجالات الحكومة الرقمية، حيث تتيح المذكرة التعاون في المبادرات المشتركة لتعزيز ودعم نمو الخدمات والمعايير الرقمية الحكومية بما يشمل: المنصات الرقمية، والتوقيعات الإلكترونية والتوثيق، وبناء القدرات في مجالات الحكومة الرقمية، وتبادل المعرفة في مجالات المشاركة الرقمية.

وسيعمل الجانبان في مجالات البحث والابتكار وتشكيل فرق عمل بحثية لتطوير خدمات الحكومة الرقمية، وتبادل أفضل الممارسات والسياسات التي تمكن من استخدام التقنيات الناشئة في الأعمال التجارية وتحسين تجربة العملاء.