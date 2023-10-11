سوني تعلن سماعات أذن جديدة للألعاب

أعلنت شركة سوني InZone Buds، وهي سماعات الأذن اللاسلكية الأولى التي تركز على الألعاب. وتشير الشركة إلى أن سماعات الأذن مصممة لتحسين عمر البطارية، مع ما يصل إلى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل، وتقديم الصوت بأقل زمن وصول ممكن.

وتدعم InZone Buds مجموعة متنوعة من الأجهزة، ومنها PS5 والحواسيب والأجهزة المحمولة. وتتصل في معظم هذه الحالات باستخدام دونجل USB-C المرفق، الذي يقلل زمن الوصول إلى أقل من 30 ميلي ثانية.

كما تدعم InZone Buds أيضًا تقنية Bluetooth LE Audio، التي تعد إضافة مفيدة إذا كان لديك هاتف أندرويد رائد. وتروج شركة سوني كثيرًا لقدرات الصوت المكاني 360 لهذه السماعات الجديدة، مع أن الحصول على تجربة غامرة منها يتطلب برامج مع إجراء بضع خطوات.

وتعمل ميزة تحسين المجال الصوتي على إنشاء ملف سمعي خاص عن طريق التقاط صور لآذان المستخدم باستخدام تطبيق الهاتف الذكي 360 Spatial Sound Personalizer.

وتدعم InZone Buds ميزة تخصيص النغمات الصوتية الخاصة لقناة الأذن، وذلك عن طريق تشغيل أصوات اختبارية واستخدام ميكروفونات التغذية الراجعة لقياس كيفية ملء الصوت لقناة الأذن.

ويأتي الصوت بعد ذلك عبر برنامج InZone Hub PC، وذلك استنادًا إلى التحليل الصوتي. كما من الممكن إجراء المزيد من التخصيص لتنظيم تجربة الاستماع المكانية الشخصية مع الدقة الصوتية المكانية.

وصممت سماعات InZone Buds لتبقى مريحة خلال جلسات اللعب الطويلة، لذا شكلتها سوني بطريقة تنتج الحد الأدنى من الضغط على أذنيك عندما تكون في الداخل.

وتأتي السماعات مع أربع مجموعات من أطراف الأذن المصنوعة من السيليكون، وتشير سوني إلى أنها تستخدم معمارية الصوت Dynamic Driver X نفسها مثل سماعات الأذن WF-1000X.

ويمكنك استخدام InZone Buds للموسيقى وغيرها من وسائل الترفيه غير المتعلقة بالألعاب، مع أنها غير مهيأة لذلك. وتحصل في كلتا الحالتين على إلغاء الضوضاء النشط وأوضاع الصوت المحيطي للمواقف التي قد ترغب في استخدام أي منهما.

ويقترب قسم PlayStation من إطلاق سماعات الأذن Pulse Explore، التي تعد بصوت بلا فقدان وبروتوكول PlayStation Link الجديد الذي يتيح لها الاقتران مع PS5 و PlayStation Portal مع زمن وصول منخفض للغاية.