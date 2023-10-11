رينغ تشارك ابتكاراتها في الأمن المنزلي في معرض جيتكس جلوبال 2023 

تشارك شركة (رينغ) Ring؛ الشركة المتخصصة بالأمن المنزلي، في النسخة الثالثة والأربعين من فعاليات جيتكس جلوبال التي تقام في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض مجموعتها المتكاملة من منتجات الأمن المنزلي وكاميرات المراقبة، وتبيّن كيفية تكامل تلك المنتجات مع الأجهزة التي تعمل مع تطبيق أليكسا لتمنح العملاء تجربة أكثر راحة وشمولية في الأمن المنزلي.

الجدير بالذكر أن رينغ طورت منتجاتها وحلولها في السنوات الأخيرة لتقدم مجموعة متكاملة من منتجات الأمن المنزلي التي تغطي كافة المناطق الداخلية والخارجية وتتيح للعملاء إقامة حلقة من الأمن حول منازلهم، وذلك بأسعار معقولة للغاية.

وبهذا أصبح بوسع المستخدمين أن يروا من يوجد أمام منازلهم عبر أجراس الباب بالفيديو من رينغ، بالإضافة إلى حلول الأمن الذكية من كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية، والخيارات المرنة التي تمكنهم من تركيب أجهزة الأمن المنزلي بأنفسهم مثل: جهاز الإنذار Ring Alarm.

وفي هذا الصدد قال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس للأسواق الناشئة في شركة رينغ: “نعمل باستمرار لمواصلة الابتكار من أجل عملائنا، ولتقديم الأجهزة التي يحبها المستخدمون ويعتمدون عليها، فيما نتطلع دومًا إلى وسائل مبتكرة لتحسين تقنياتنا وإضافة المزايا التي تمنح المستخدمين مزيدًا من المعلومات وراحة البال، ومنها إدماج المزايا المتقدمة بتقنيات الرادار مثل إمكانات الكشف عن الحركة الثلاثية الأبعاد، والعرض الموسّع للمشهد في كاميراتنا الخارجية المتقدمة. نتطلع إلى المشاركة في جيتكس جلوبال 2023 والتواصل مع الزوار والشركاء والعملاء، حيث نشاركهم رؤيتنا لهذه الأجهزة التي توفر إمكانات رائعة من الأمن والراحة والطمأنينة”.

تستعرض رينغ أحدث إضافاتها، وهي الجيل الثاني من كاميرا (Indoor Cam)، التي تُعد أول كاميرا مراقبة على الإطلاق تتمتع بغطاء يدوي جديد وقابل للفكّ للحفاظ على الخصوصية، بحيث يلغي تسجيل الصوت والصورة عند وضعه على العدسة ويمنح العملاء مزيدًا من التحكم والاطمئنان إلى اختيار إعدادات الخصوصية والأمان في منازلهم.

كما تستعرض الشركة خلال فعاليات جيتكس 2023 جرس الباب بالفيديو (Battery Video Doorbell Plus)، الذي يتمتع بالعديد من الخصائص المفيدة مثل: عرض الفيديو بالصور الكاملة، والتنبيهات المتخصصة التي تتيح للمستخدمين رؤية الطرود التي تصل إلى منازلهم.

كما تركز رينغ أثناء الفعالية في إمكانية استخدام العملاء لأجهزة Echo التي تعمل بتطبيق أليكسا للتحكم بأجهزة رينغ بسهولة وتلقي الإشعارات الآنية والاستفادة من عدة مزايا عبر الأوامر الصوتية، ما يعني طبقة إضافية من الأمن.

فقد أصبح بإمكان المستخدمين تشغيل أو أجهزة رينغ الأخرى أو إطفاؤها أو التحقق من حالتها باستخدام أوامر صوتية بسيطة عبر أجهزتهم التي تدعم تطبيق أليكسا. وبوسعهم كذلك تلقي الإشعارات الفورية على أجهزة Echo أو جهازهم المحمول عند الكشف عن وجود حركة، أو عندما يدق جرس الباب، بحيث يمكن إدماج ميزات رينغ بسهولة ضمن روتينات أليكسا للحصول على تجربة سلسة في الأمن المنزلي.

وسيكون بوسع الزوار كذلك تجربة جهاز الإنذار من رينغ عمليًا، وهو نظام للأمن المنزلي يتمتع بأنظمة ذكية لاستشعار الحركة وتنبّه مالك المنزل بالتنبيهات الآنية عند كشف الحركة.

ويمكن للمستخدمين تزويد جهاز الإنذار الخاص بهم بعدد من الملحقات المنفصلة، ومنها: أنظمة استشعار الاتصال الخارجي، أو أزرار الخطر، أو أنظمة استشعار كسر الزجاج.

ولمنظومة متكاملة للأمن المنزلي، يمكن ربط جهاز الإنذار من رينغ بأجراس الباب بالفيديو أو كاميرات المراقبة في تطبيق رينغ، بحيث تُفعل جميع كاميرات رينغ بمجرد انطلاق الإنذار، لتبدأ بتسجيل مقاطع الفيديو حتى إن لم تكشف عن وجود حركة.

سيوجد كبار المسؤولين والخبراء في شركة رينغ في جناحها H20-B05، كما يقدم الجناح عرضًا تفاعليًا حيًا لمجموعة منتجات الشركة بالكامل.