دروب بوكس تعلن مزايا ذكاء اصطناعي جديدة

أعلنت دروب بوكس العديد من التغييرات القادمة إلى خدمتها لاستضافة الملفات، ومنها تطبيق الويب المُعاد تصميمه، والنسخة التجريبية المفتوحة لميزة البحث العالمي بالذكاء الاصطناعي، وأداة جديدة للتعاون عبر الفيديو، وترقيات لمزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي قدمتها في شهر يونيو الشركة.

وتطلق دروب بوكس أيضًا ثلاث خطط جديدة للعملاء التجاريين بدءًا من 22 دولارا شهريًا. وتبدأ خطة Essential الجديدة بسعر 22 دولارًا شهريًا، وتوفر مساحة تخزين بسعة 3 تيرابايت وتحرير ملفات PDF، فضلًا عن القدرة على جمع التوقيعات الإلكترونية وتتبع التحليلات عبر المستندات المشتركة.

وتضيف خطتا Business بسعر 24 دولارًا شهريًا و Business Plus بسعر 32 دولارًا شهريًا مزايا إضافية، ومنها عناصر التحكم في المشاركة الخارجية وإعداد التقارير والقدرة على نقل الملفات ذات الحجم الكبير والمزيد.

وتطرح الشركة بدءًا من الآن تجربة الويب المعاد تصميمها لعملاء محددين، وتصبح في الأشهر المقبلة متاحة بشكل عام.

ويتميز تطبيق الويب الجديد بشريط تنقل محدث في الجهة اليسرى مع شجرة مجلدات قابلة للتوسعة ووصول سريع إلى المهام المهمة.

كما أعادت الشركة تصميم معاينات الملفات، في حين يسهل شريط الإجراءات الجديد الموجود في الجهة العلوية من الصفحة إدارة الملفات وتسجيل الشاشة.

ويحصل عدد أكبر من عملاء دروب بوكس على وصول إلى ميزة الذكاء الاصطناعي القادرة على تلخيص الملفات النصية بالإضافة إلى محتوى الصوت والفيديو.

وتساعد الميزة المستخدمين في العثور على المحتوى ذي الصلة من خلال شريط بحث دروب بوكس باستخدام اللغة الطبيعية، وتأتي نتائج البحث أيضًا مع ملخص قصير لكل ملف، حتى يستطيع المستخدم العثور على ما يبحث عنه بسرعة.

وأطلقت الشركة نسخة تجريبية مفتوحة من ميزة البحث العالمي بالذكاء الاصطناعي Dash المتوفرة على شكل تطبيق مستقل قادر على البحث عن المعلومات عبر التطبيقات والخدمات المتنوعة التي يستخدمها المستخدم، ومنها Google Workspace و Outlook و Salesforce و Notion والعديد من التطبيقات الأخرى. كما يمكن للمستخدمين أيضًا تنظيم عناوين مواقع الويب في مجموعات ذكية تسمى المكدسات.

وتستعد دروب بوكس في الأسابيع المقبلة لإطلاق الأداة الجديدة للتعاون عبر الفيديو Studio التي تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها ونشرها.

وأوضحت الشركة أن الأداة تتضمن إمكانات تحرير بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بإزالة كلمات الحشو والإطارات بسهولة عن طريق حذف الكلمات والجمل في النص.