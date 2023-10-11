جوجل Meet تتيح إجراء المكالمات الجماعية بجودة عالية

أعلنت جوجل إتاحة إجراء المكالمات الجماعية بجودة عالية تبلغ 1080 بكسل في منصة الاجتماعات والمكالمات المرئية التابعة لها Meet، وفقًا لما جاء عبر موقعها الرسمي.

وسيرى المستخدمون توجيهًا لتفعيل خيار إجراء المكالمة بالجودة العالية قبل بدئها، إذ إن هذا الخيار مُعطّل افتراضيًا، ويتوجب تفعيله يدويًا، أو التحكم فيه من خلال قائمة الإعدادات.

وقالت جوجل إنها ستبث المكالمة بجودة 1080 بكسل، عندما يقوم شخص أو أكثر بتكبير مساحة الشاشة المخصصة للمستخدم الذي يُفعّلها.

وبجانب مساحة الشاشة، يجب أيضًا أن يكون لدى المستخدمين اتصالًا سريعًا بالإنترنت، وإلا فإن خدمة جوجل Meet سوف تعدّل جودة المكالمة تلقائيًا بحسب سرعة الاتصال.

ومن الجدير بالذكر أن ميزة إجراء المكالمات الجماعية بجودة عالية متوفرة فقط للمشتركين في خطط “جوجل ورك سبيس” المأجورة، وهي غير متاحة حاليًا لأصحاب الحسابات الشخصية المجانية.

وكانت الشركة الأمريكية قد أتاحت تلك الميزة في وقتٍ سابق من العام الجاري للمكالمات الفردية عبر Meet قبل توسيع نطاقها لتشمل المكالمات الجماعية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت جوجل عن زيادة الدقة القصوى للمحتوى الذي يجري مشاركته أثناء المكالمات عبر Meet من 720 بكسل إلى 1080 بكسل، وهو ما سيساهم في توضيح النصوص والرسوم المعروضة.

وتخطط جوجل لإدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في خدمة Meet عبر مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها Duet AI، الذي سيتيح العديد من المزايا الإضافية مثل تلخيص الاجتماعات، وعرض الترجمة الحية للغات الأجنبية، وحضور الاجتماعات نيابةً عن المستخدمين، وغيرها.