تيك توك تقدم طريقة للنشر مباشرة من العديد من تطبيقات التحرير

أطلقت تيك توك يوم الثلاثاء ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالنشر عليها مباشرةً من مجموعة من تطبيقات التحرير الشائعة.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن قائمة تطبيقات التحرير التي تدعم هذه الميزة تشمل الإصدار القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي من برنامج تحرير الفيديو (أدوبي برميير برو) Adobe Premiere Pro، وتطبيق الذكاء الاصطناعي (أدوبي إكسبريس) Adobe Express، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى، مثل: (تويتش) Twitch، و(سوشيال بايلوت) SocialPilot، و(كاب كت) CapCut.

وتستهدف الميزة الجديدة المسماة (النشر المباشر) Direct Post مطوري تطبيقات الطرف الثالث الذين يرغبون في إدماج تطبيقاتهم في المنصة.

وتعتمد الميزة أيضًا على خاصية (المشاركة على) Share to الحالية في تيك توك، التي تسمح لتطبيقات الطرف الثالث بالنشر على المنصة مع الوسوم الخاصة بها.

ولا تتمتع التطبيقات التي تستخدم ميزة (النشر المباشر) بالقدرة على نشر محتوى الفيديو مباشرة على المنصة فحسب، بل يمكنها أيضًا الاستفادة من الخيارات الأخرى، مثل: القدرة على تعيين التسميات التوضيحية، وإعدادات الجمهور وغير ذلك داخل المنصة الخاصة بها، ثم إرسال المعلومات إلى تيك توك بنقرة واحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح الميزة لمنشئي مقاطع الفيديو الطويلة جدولة المحتوى الخاص بهم للنشر على تيك توك من خلال منصات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

وسوف تتيح هذه الإضافة للمنصة الاستفادة من التطورات في مجال تطبيقات إنشاء المحتوى الأوسع، ومن ذلك: التطبيقات التي تستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي كجزء من عملية تحرير الفيديو.

ولاستخدام هذه الميزة، يتعين على منشئي المحتوى المصادقة باستخدام حساب تيك توك الخاص بهم داخل تطبيق الطرف الثالث.

وتُعد أدوبي، التي كشفت أمس أيضًا عن مجموعة من برامج الذكاء الاصطناعي وتقنياته الجديدة في مؤتمر MAX السنوي، شريكًا رئيسيًا لميزة تيك توك الجديدة.

ومن بين الشركاء الآخرين (كاب كت) CapCut، وهي أداة لتحرير الفيديو من (بايت دانس) ByteDance، الشركة الأم لمنصة تيك توك، وهو أيضًا التطبيق الثاني من الشركة الذي يصل إلى 100 مليون دولار، حسبما أفادت data.ai حديثًا.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتمكن مقدمو البث على منصة تويتش من استخدام خاصية Clip Editor الخاص بها لتحويل مقاطعهم إلى الوضع الرأسي لنشرها مباشرة على المنصة وسيكون لديهم أيضًا خيار تصدير المقطع الرأسي الخاص بهم إلى تيك توك كمسودة، حتى يتمكنوا من مواصلة تعديلاتهم.