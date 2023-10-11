إنتل تعلن رسميًا البطاقة الرسومية Arc A580 بسعر قدره 179 دولارًا .. عاجل

أعلنت شركة إنتل رسميًا البطاقة الرسومية المكتبية Arc A580 لتُصبح من اليوم متاحةً للشراء لدى قنوات بيع التجزئة ومواقع الشراء.

إنتل تُصنف هذه البطاقة الرسومية المكتبية ضمن الفئة المتوسطة المنخفضة التكلفة وهي مستندةٌ إلى معمارية Xe HPG Alchemist المستخدمة كذلك مع البطاقة الرسومية Arc A750 و Arc A770.

البطاقة الرسومية Arc A580 قادرةٌ على تشغيل الألعاب على دقة عرض تبلغ 1080 بكسلًا مع إعداداتٍ رسوميةٍ متوسطة إلى مرتفعة حسب اللعبة ومعدل الإطارات. تدعم البطاقة متطلبات مزايا المكتبة الرسومية DirectX 12 Ultimate.

من ناحية المواصفات تأتي رقاقة المعالج الرسومي ACM-G10 مصنوعةً بدقة 6 نانومتر من مسابك TSMC بحجم قالب يبلغ 406 ملم مربع، اللافت للنظر تفعيل 6 وحدات Render Slices فقط من أصل 8 وحدات مما يعني تفعيل 24 نواة Xe من أصل 32 نواة لتكون قادرةً على تقديم 21.7 مليار ترانزيستور.

هذا العدد من وحدات Render Slices سمح للرقاقة بأن تقدم 3072 نواة، و 384 نواة XMX لتسريع الذكاء الاصطناعي، و 24 وحدة لتتبع الأشعة، و 192 وحدة TMU، و 96 وحدة ROP.

وتضم أيضًا ذاكرة GDDR6 بحجم 8 جيجابايت بسرعة 16 جيجابت/ الثانية وتعمل بواجهة ذاكرة تبلغ 256 بت، مع عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 512 جيجابايت/ الثانية، وتستهلك من الطاقة 185 واطًا. يصل التردد القياسي للمعالج الرسومي إلى 1.7 جيجاهرتز وتردد الذاكرة يصل إلى 2 جيجاهرتز.

يُعد مستوى الأداء وفقًا للرسم البياني القادم من إنتل جيدًا خاصةً بعد تفعيل خاصية Xe Super Sampling التي تسمح بزيادة معدل الإطارات بشكلٍ واضح؛ وهي تقنيةٌ تعتمد على خوارزميةٍ قائمةٍ على الذكاء الاصطناعي لتُحسن من جودة المشاهد الرسومية وفي الوقت نفسه تزيد من معدل الإطارات مما يجعلها منافسةً لتقنية إنفيديا DLSS.

وفقًا للنتائج الأولية تُعد بطاقة Arc A580 قادرةً على منافسة البطاقة الرسومية RTX 3050 وهي تتجاوزها بنسبة تتراوح بين 18% و 20% لتصل تقريبًا إلى مستوى بطاقة RTX 2070.

هذه البطاقة لن تكون متوفرةً بتصميم إنتل القياسي، بل متوفرة للشراء من الشركات المصنعة ASRock و GUNNIR و Sparkle القادمة بتصاميم غير قياسية – احترافية – بسعر قدره 179 دولارًا.