أفضل السماعات اللاسلكية من JBL في عام 2023

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية الحديثة من JBL بالأداء القوي مع دعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وتُنتج صوتًا نقيًا وواضحًا، وتمتاز بعمر البطارية الطويل، والراحة في الأذن. ومثل الشركات الأخرى التي تُنتج سماعات لاسلكية كشركة سوني، وآبل، وسامسونج و Bose، تصنع شركة JBL سماعات أذن لاسلكية بمواصفات مختلفة وتُباع بأسعار متفاوتة لتتناسب مع مختلف الأشخاص، إذ ستجد سماعات أذن لاسلكية من JBL مصممة خصوصًا للألعاب وأخرى للسفر وبعضها للرياضة والعمل والأنشطة الأخرى.

وفيما يلي، سنذكر بعض أفضل السماعات اللاسلكية من JBL في عام 2023:

1- سماعة JBL Live Pro 2:

توفر سماعة JBL Live Pro 2 صوتًا قويًا وواضحًا، وتضم ستة ميكروفونات لضمان وضوح المكالمات الصوتية، وتتميز بدعم مزية إلغاء الضوضاء التكيفية (Adaptive Noise Cancelling) للتركيز في المقاطع الصوتية الصادرة من السماعة، والتركيز في الأصوات المحيطة عند إجراء محادثة.

تتميز هذه السماعة بعمر البطارية الطويل، حيث تستمر بطاريتها بالعمل لمدة 40 ساعة مع علبة الشحن ومع تعطيل مزية إلغاء الضوضاء.

تتصل هذه السماعة مع الأجهزة المختلفة عبر تقنية البلوتوث 5.2، وتدعم مزية الاقتران المتعدد النقاط، وهي مقاومة للماء بحسب تصنيف IPX5.

تُباع سماعة JBL Live Pro 2 بسعر 589 ريالًا سعوديًا.

2- سماعة JBL Tour Pro 2:

تتميز سماعات JBL Tour Pro 2 بأنها تدعم مزية (Smart Ambient) لتتمكن من الاستماع إلى الأصوات من حولك دون التأثير في وضوح الصوت الخارج من السماعة عند الاستماع إلى المقاطع الصوتية المختلفة. وتدعم هذه السماعة أيضًا مزية إلغاء الضوضاء النشطة لعزل الضوضاء المحيطة بك.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه السماعات تقنية البلوتوث 5.3، وهي مقاومة للماء بحسب معيار IPX5، وتستمر بالعمل لمدة 32 ساعة مع تفعيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة ANC.

تُباع سماعة JBL Tour Pro 2 بسعر 1020 ريالًا سعوديًا.

3- سماعة JBL Vibe Beam:

توفر سماعة JBL Vibe Beam صوت جهير قوي، ولكنها لا تدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC). وتتميز بتصميم مريح للأذن، وهي مقاومة للماء والغبار بحسب تصنيف IP54. بالإضافة إلى ذلك، تستمر بطارية هذه السماعة بالعمل لمدة 32 ساعة مع علبة الشحن، وتدعم تقنية البلوتوث 5.2.

تُباع سماعة JBL Vibe Beam بسعر 219 ريالًا سعوديًا.

4- سماعة JBL Endurance Peak 3:

تتميز JBL Endurance Peak 3 بوجود مشبك يلتف حول الأذن يضمن ثبات السماعة في الأذن، وهذا يعني أنه يمكنك ممارسة العديد من الرياضات القوية مثل: ركوب الأمواج والتزلج والركض وغيرها دون القلق من أن تسقط السماعة من أذنك.

تقدم هذه السماعة صوت قوي وواضح وتستمر بالعمل لمدة 50 ساعة مع علبة الشحن، بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه السماعة بأنها مقاومة الماء والغبار بحسب تصنيف IP68، وتدعم الاتصال عبر تقنية البلوتوث 5.2، ولكنها لا تدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC).

تُباع سماعة JBL Endurance Peak 3 بسعر 448 ريالًا سعوديًا.

5- سماعة JBL Reflect Mini:

تُعدّ JBL Reflect Mini من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية المناسبة للاستخدام أثناء ممارسة الرياضة، فهي تدعم مقاومة الماء بحسب معيار IPX7، مما يعني أنها تتحمل العرق عند ممارسة التمارين الرياضية. بالإضافة إلى ذلك، تُتنج هذه السماعات صوتًا قويًا وواضحًا، وتدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة ANC، وتستمر بطاريتها بالعمل لمدة 21 ساعة.

تُباع سماعة JBL Reflect Mini بسعر 565 ريالًا سعوديًا.

6- سماعة +JBL Tour Pro:

تتميز سماعة +JBL Tour Pro بأنها خفيفة الوزن ومريحة للأذن، وهي مقاومة للماء بحسب معيار IPX5. بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه السماعة مزية إلغاء الضوضاء التكيفية (Adaptive Noise Cancelling)، وتتكامل مع المساعد الصوتي، وتستمر بطاريتها بالعمل لمدة 32 ساعة.

تُباع سماعة +JBL Tour Pro بسعر 713 ريالًا سعوديًا.