تأتي ساعة جوجل الجديدة Pixel Watch 2 كطراز مُحدّث عن الجيل الأول Pixel Watch، فقد أضافت جوجل مجموعة من التحسينات التي من شأنها إطالة عمر البطارية وتعزيز تجربة تتبع المؤشرات الصحية وأهداف اللياقة البدنية.

ومع أن الترقيات الجديدة ليست كثيرة، لكنها ستُحدث فرقًا في تجربة الاستخدام مقارنة بالجيل الأول من ساعة جوجل. وفيما يلي سنذكر أبرز المزايا التي تتفوق بها ساعة Pixel Watch 2 على Pixel Watch:

1- تعمل بمعالج أحدث وأكثر كفاءة:

يعمل الجيل الأول من ساعة جوجل Pixel Watch بمعالج سامسونج Exynos 9110، الذي يضمن الأداء الجيد للساعة، لكن عمر البطارية قصير، فهو لا يتجاوز مدة 24 ساعة حتى مع تعطيل مزية التشغيل الدائم للشاشة.

أما طراز Pixel Watch 2 فهو يعمل بمعالج (Qualcomm 5100) وهو معالج أحدث من معالج سامسونج Exynos 9110 وأكثر كفاءة، وقد حسّن أداء الساعة وعمر البطارية، إذ يمكن أن تستمر بطارية ساعة Pixel Watch 2 لمدة 24 ساعة مع تفعيل مزية التشغيل الدائم (always-on display).

2- تحتوي على أجهزة استشعار جديدة لقياس المؤشرات الصحية:

تحتوي ساعة Pixel Watch 2 على ثلاثة مستشعرات جديدة لمراقبة المؤشرات الصحية، وتشمل:

مستشعر جديد لتتبع معدل ضربات القلب بدقة أكثر.

مستشعر النشاط الكهربي المستمر (cEDA) الذي يساعد في تحديد مستويات التوتر لديك.

مستشعر درجة حرارة الجلد الجديد.

3- تأتي مع تاج رقمي مُحسّن:

بالمقارنة مع الجيل الأول من ساعة Pixel، فإن التاج الرقمي في الجيل الثاني أكثر سلاسة في الدوران. وستلاحظ أن التمرير بين العناصر المعروضة في الشاشة أسهل وأكثر سلاسة، وهذا من شأنه تعزيز تجربة استخدام الساعة بشكل عام.

4- تشحن بسرعة أكبر من الجيل الأول:

تأتي ساعة Pixel Watch 2 مع شاحن من نوع (pin-based) مثل: شواحن ساعات فيتبت Sense و Versa، وهذا الشاحن يُسهّل عملية الشحن، وتتميز هذه الساعة بأنها تشحن بوقت أقل مقارنةً بالجيل الأول.

إذ يستغرق الجيل الأول من Pixel Watch قرابة 110 دقائق للشحن الكامل، لكن يمكن أن تصل نسبة الشحن في الجيل الثاني إلى 100% في 75 دقيقة فقط، وهذا يعني أن عملية شحن Pixel Watch 2 بالكامل توفر قرابة 35 دقيقة مقارنةً بالجيل الأول.

5- تعمل بنظام التشغيل الأحدث Wear OS 4:

تعمل ساعة Pixel Watch 2 بنظام التشغيل Wear OS 4 وهو نظام التشغيل الأحدث من جوجل للأجهزة القابلة للارتداء، أما الجيل الأول من ساعة جوجل فهو يعمل بنظام Wear OS 3.5.

يأتي نظام Wear OS 4 مع العديد من التحسينات في الواجهة، وأبرزها: وجوه جديدة بتصميمات مختلفة. ولكن لن تكون هذه المزية حصرية للجيل الثاني من ساعة جوجل بشكل دائم، لأن الجيل الأول من ساعة جوجل سيصله التحديث الجديد من نظام التشغيل في وقت لاحق من هذا العام.