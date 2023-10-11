آبل تطلق تحديث iOS 16.7.1 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد القديمة

أطلقت شركة آبل تحديث iOS 16.7.1 لهواتف آيفون وتحديث iPadOS 16.7.1 لأجهزة آيباد غير المحدثة إلى iOS 17 و iPadOS 17 الجديدة.

ويأتي تحديث iOS 16.7.1 بعد مضي عدة أسابيع على إطلاق نظام iOS 16.7.

وينصب تركيز آبل بشكل أساسي على تحديث وتطوير أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بها، كما يقل إصدار التحديثات الدورية بشكل حاد للأنظمة القديمة.

ولم تذكر آبل التغييرات التي يحملها التحديث الجديد، إلا أنه على الأرجح تحديث أمني يعالج الثغرات الأمنية نفسها التي أصلحها تحديث iOS 17.0.3 الذي صدر الأسبوع الماضي.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد القديمة نسبيًا الاستفادة من التحديث الجديد لحماية أجهزتهم، علمًا بأنهم لن يحصلوا على أي مزايا جديدة مستقبلًا خلافًا للتحديثات الأمنية.

ويستطيع أيضًا مالكو الأجهزة الحديثة الذين لم يرقّوها بعدُ إلى نظام iOS 17، تحميل التحديث الجديد لنظام iOS 16 إلى حين الترقية إلى iOS 17.

ويمكن تحميل التحديث الجديد على أجهزة آيفون وآيباد بالذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”، ثم اختيار “تنزيل وتثبيت Download and Install”.

ومن الجدير بالذكر أن آبل تختبر حاليًا تحديث iOS 17.1 مع العديد من التغييرات والمزايا الجديدة، ومنها خفض مستوى الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر عن هواتف آيفون 12 تماشيًا مع المعايير المفروضة في فرنسا، وتحسينات في تطبيق تشغيل الملفات الصوتية، وخاصية إكمال إرسال الملفات عبر الإنترنت عند إرسالها بخاصية AirDrop وابتعاد الأجهزة عن بعضها، وغير ذلك.