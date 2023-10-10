1800 خبير ومتخصص يشاركون في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي غدًا

– تتضمن أجندة فعاليات ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي أكثر من 20 جلسة حوارية وكلمة رئيسية و25 جلسة تتناول خمسة محاور رئيسية.

– أكثر من 70 متحدثًا من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والجهات الحكومية والتشريعية والمؤسسات الدولية المتخصصة .

– أكثر من 1800 مشارك متخصص في الذكاء الاصطناعي يشاركون في فعاليات الملتقى على مدار يومين.

– 12 معرضًا تفاعليًا لأحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات التكنولوجيا والخدمات والعلوم والموسيقى والفن.

تنطلق يوم غد الأربعاء أعمال ملتقى (دبي للذكاء الاصطناعي) في “متحف المستقبل” و”منطقة 2071″ في أبراج الإمارات بدبي، وذلك برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

ويشارك في فعاليات الملتقى أكثر من 1800 شخصية من المسؤولين والمتحدثين والخبراء من كبرى الشركات التكنولوجية والجهات الحكومية والتشريعية والمؤسسات الدولية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويهدف ملتقى (دبي للذكاء الاصطناعي) الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل على مدار يومي إلى استشراف مستقبل تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعريف الحكومات والمجتمعات بأهمية الاستفادة من أدواته وفرصه، واستعراض أهم المجالات والقطاعات التي يمكنها توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة لضمان أفضل مستوى لجودة حياة الناس.

ساعات قليلة وينطلق #ملتقى_دبي_للذكاء_الاصطناعي، الذي يجمع رواد الابتكار لاستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي. لمتابعة البث المباشر يومي 11 و12 أكتوبر، زوروا الرابط التالي: https://t.co/Xznw9i21Sw #متحف_المستقبل#الذكاء_الاصطناعي pic.twitter.com/V1j9m5o3HB — Dubai Future Foundation (@DubaiFuture) October 10, 2023

أجندة متنوعة:

تتضمن أجندة فعاليات ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي أكثر من 20 جلسة حوارية وكلمة رئيسية و25 جلسة خاصة على مدار يومين بمشاركة أكثر من 70 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص من الإمارات والعالم.

عروض تفاعلية:

وتنظم مؤسسة دبي للمستقبل خلال الملتقى 12 عرضًا تفاعليًا تقدم أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف القطاعات، بما يشمل: معرض توظيف الذكاء الاصطناعي في وضع السياسات من “ميتا”، ومعرض منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي من “مايكروسوفت”، ومعرض تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الفن من “تشكيل”، إضافة إلى عرض موسيقي بعنوان “الإنسان والآلة الموسيقية والذكاء الاصطناعي” ومشاركات بارزة من “ديلويت” و”بي دبليو سي” و”ماكنزي” و”بيدو”.

ويشارك في فعاليات الملتقى أكثر من 1800 شخصية من المسؤولين والمتحدثين والخبراء من كبرى الشركات التكنولوجية العملاقة والجهات الحكومية والتشريعية والمؤسسات الدولية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

خمسة محاور رئيسية:

تركز فعاليات الملتقى على خمسة محاور رئيسية تشمل: استعراض مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعريف بأهم القطاعات والمجالات الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور الحكومات والهيئات التشريعية، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الناشئة الأخرى، وأبرز المزايا التنافسية لشركات التقنيات الكبرى والشركات الناشئة.

شراكات عالمية:

تتضمن قائمة الشركاء الإستراتيجيين للملتقى كلًا من: ميتا، و(بي دبليو سي)، وديلويت، ومايكروسوفت، و(كوانتم بلاك من ماكنزي)، وهيئة دبي الرقمية، و”إس إيه بي”.

وستشهد جلسات وفعاليات (ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي) أيضًا مشاركات بارزة من: طيران الإمارات، وجوجل، و IBM، و HTC Vive، ونوكيا، وإنيفيديا، وطلبات، وكريم، وبيدو، وتشكيل، ومركز دبي للبلوك تشين، بالإضافة إلى جمعية البلوك تشين الأوروبية، والمنظمة العالمية للبيانات الأخلاقية، وهيئة طرق ومواصلات دبي، ومكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات.

متحدثون من الإمارات والعالم:

تتضمن قائمة المتحدثين في الجلسات الرئيسية ضمن اليوم الأول للملتقى كلًا من علي دلول من “مايكروسوفت”، وستيفن أندرسون وعلي حسيني من “بي دبليو سي”، وكوستي بيريكوس من “ديلويت”، وكيارا ماركاتي من “كوانتوم بلاك من ماكنزي”، ومارتن هينيج من “ساب”، وستاسا بودجورسك من “مايكروسوفت”، وويل بدر من ” أمازون”، ومصطفى ظافر من “آي بي أم”، وكريستان جليتش من جمعية البلوك تشين الأوروبية.

كما يشارك في جلسات اليوم الأول معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ويونس آل ناصر مساعد المدير العام لهيئة دبي الرقمية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، ومطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، في هيئة دبي الرقمية، والدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية بمؤسسة حكومة دبي الرقمية في هيئة دبي الرقمية، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في “طيران الإمارات”.