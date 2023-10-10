هونر تكشف عن هاتف Honor Play 50 Plus ببطارية ضخمة
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هونر تكشف عن هاتف Honor Play 50 Plus ببطارية ضخمة .. عاجل

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بدأت شركة هونر الصينية إطلاق هاتفها الجديد Honor Play 50 Plus الجديد ببطارية ضخمة وشحن سريع وذاكرة كبيرة بسعر مناسب.

وأفاد الموقع الرسمي للشركة بأن سعر النسخة ذات سعة 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجابايت يبلغ 1400 يوان صيني أي أقل من 200 دولارٍ أمريكي، علمًا بأن الهاتف يتوفر بأربعة ألوان مختلفة هي: الأرجواني والرمادي والأخضر والأسود، كما جاء في الموقع الرسمي للشركة.

ويأتي هاتف هونر Honor Play 50 Play الجديد بشاشة كبيرة قياسها 6.8 إنشات بدرجة سطوع قصوى تصل إلى 850 شمعة، بدقة +FHD، وهي من نوع IPS LCD مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتيك Dimensity 6020 الثماني النواة، ويحتوي على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، يمكنها أن تدوم حتى 19 ساعة متواصلة من مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، كما أنها تدعم الشحن السريع مع شاحن بقوة 35 واطًا، ويعمل الهاتف بواجهة magicOS 7.2 المبنية على نظام أندرويد 13.

ويحتوي هاتف هونر Honor Play 50 Plus على كاميرا ثنائية بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الأساسية، و 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية المسؤولة عن تأثير العمق. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 8 ميجابكسل، وتوفر الشركة العديد من أوضاع التصوير المختلفة للصور والفيديو.

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ويحتوي الهاتف على مستشعر جانبي لبصمات الأصابع، وسماعتي ستريو، كما يدعم شبكات الجيل الخامس، وهو ما يجعل الهاتف أحد أفضل الخيارات في الفئة السعرية الاقتصادية.

ولم تكشف هونر عن موعد توفر الهاتف في الأسواق العالمية خارج الصين.

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