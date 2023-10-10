نمو إيرادات ChatGPT يتباطأ مع نمو تنزيلات التطبيق

شهد ChatGPT في الشهرين الماضيين نموًا في الإيرادات بمقدار 31 في المئة في شهر يوليو وبمقدار 39 في المئة في شهر أغسطس، مع أن معدل نمو الإيرادات انخفض اعتبارًا من شهر سبتمبر إلى 20 في المئة فقط، وذلك وفقًا لبيانات من شركة معلومات السوق Appfigures.

ويواصل روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي رؤية زيادة في عدد عمليات تثبيت التطبيق، إذ سجل في شهر سبتمبر رقمًا قياسيًا جديدًا وصل إلى 15.6 مليون عملية تنزيل.

في حين وصلت الإيرادات إلى نحو أربعة ملايين وستمئة ألف دولار عبر تطبيقات نظامي التشغيل iOS وأندرويد في جميع أنحاء العالم.

وقالت Appfigures في تقريرها: “تظهر تقديراتنا أن ChatGPT كسب ثلاثة ملايين ومئتي ألف دولار في شهر سبتمبر من متجري تطبيقات آبل وجوجل، وهذا الرقم حصلت عليه OpenAI بعد اقتطاع حصة آبل وجوجل”.

وقد يكون تباطؤ نمو الإيرادات الإشارة الأولى إلى أن ChatGPT يقترب من التشبع من حيث عدد مستخدمي الهاتف المحمول المستعدين للدفع داخل التطبيق مقابل خدمة الاشتراك المحدثة +ChatGPT.

وتبلغ تكلفة الاشتراك في الخدمة المحدثة 20 دولارًا شهريًا، وتوفر أوقات استجابة سريعة وأولوية الوصول في أوقات الذروة والوصول المبكر إلى المزايا والتحسينات الجديدة.

وتحظى الخدمة حتى الآن بشعبية، حيث حققت عبر الهاتف المحمول إيرادات إجمالية في شهر يونيو قدرها مليونان ومئة ألف دولار، وارتفعت في شهر يوليو إلى مليونين وسبعمئة ألف دولار، ومن ثم وصلت في شهر أغسطس إلى ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف دولار.

ويتوفر تطبيق ChatGPT الرسمي من OpenAI منذ شهر مايو عبر متجر آبل ومنذ شهر يوليو عبر متجر جوجل. وتستطيع OpenAI بسهولة زيادة معدل التحويل هذا وتحقيق نمو أسرع بكثير في الإيرادات من خلال بعض التعديلات الصغيرة، وذلك وفقًا للتقرير.

وتعد تكلفة تشغيل ChatGPT مرتفعة للغاية بالنسبة للشركة، إذ يكلف كل استفسار نحو أربعة سنتات أمريكية. ويتطلب تشغيل روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي نحو 48 مليار دولار لوحدات معالجة الرسومات ونحو 16 مليار دولار للرقاقات سنويًا ليظل يعمل إذا ارتفعت استعلاماته إلى عُشر حجم عمليات بحث جوجل.

وأوضحت OpenAI في الشهر الماضي أنها تتوقع أن تصل إيراداتها إلى مليار دولار في عام 2023. وبحسب ما ورد، تجمع شركة OpenAI، التي يديرها سام ألتمان، الأموال للوصول إلى تقييم يتراوح بين 80 مليار دولار و 90 مليار دولار عن طريق بيع الأسهم الحالية.