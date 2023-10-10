موزيلا تعلن إتاحة ميزة التحقق من مراجعات المنتجات في فايرفوكس

أعلنت شركة موزيلا إدماج خدمة التحقق من مراجعات المنتجات عبر الإنترنت Fakespot في متصفحها الشهير فايرفوكس.

وكانت الشركة قد استحوذت على خدمة Fakespot في وقتٍ سابق من العام الجاري قبل إعلان إدماجها في متصفح فايرفوكس، حيث ستكون موجودة وفقًا لما ذكرته الشركة في إصدار “فايرفوكس 120” الذي تخطط الشركة لإتاحته نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبدأت فايرفوكس اختبار الميزة الجديدة بعد إدماجها في المتصفح للتحقق من مراجعات المنتجات في مواقع التجارة الإلكترونية الشهيرة مثل أمازون وبيست باي وولمارت.

وتعمل تلك الميزة على تقييم المراجعات، وتحديد مدى موثوقيتها، وإذا ما كانت صادرة عن عملاء حقيقيين موثوقين أو عملاء مأجورين ومنحازين.

وتعطي الميزة تقييمًا للمراجعات يتراوح بين “A” إلى “F” وفقًا لآلية تحليل معقدة، حيث A و B مراجعات موثوقة، و C مراجعات مختلطة، و D و F مراجعات غير موثوقة لمساعدة المستخدمين في كشف المراجعات المزيفة واتخاذ قرارات شراء مستنيرة دون التأثر بها.

وستكون ميزة التحقق من المراجعات عند إطلاقها مُفعلّة على نحو تلقائي في متصفح فايرفوكس، لكن يمكن للمستخدمين تعطيلها يدويًا إن أرادوا ذلك.

وتقول شركة موزيلا إن الميزة الجديدة ستعمل عبر بروتوكول OHTTP الذي يمنع موزيلا من ربط المستخدم بالمنتجات التي يستعرضها، وأضافت أن الميزة خفيفة ولا تؤثر سلبًا في سرعة التصفح أو أداء المتصفح، كما ستكون مجانية.