يأتي هاتفا Pixel 8 و Pixel 8 Pro من جوجل مع بعض الترقيات الرئيسية فيما يتعلق بالمعالج والكاميرات والشاشة مقارنة بالطرز السابقة، ومع ذلك فهما مختلفان تمامًا عن بعضهما. إذ يتمتع طراز Pro ببعض المواصفات والمزايا العالية المستوى مقارنةً بطراز Pixel 8 ويُباع بسعر أعلى بقرابة 300 دولار.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، إليك مقارنة بين هاتفي جوجل Pixel 8 و Pixel 8 Pro:

التصميم:

يأتي هاتفا Pixel 8 و Pixel 8 Pro بتصاميم مشابهة للطرز السابقة، ويأتي كلاهما مع شريط الكاميرا البارز الذي يغطي الجزء الخلفي العلوي، وإطار مصنوع من الألمنيوم. ويأتي هاتف Pixel 8 مع جهة أمامية مغطاة بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus) والجهة الخلفية مغطاة بالنوع ذاته، أما في هاتف Pixel 8 Pro فتأتي الجهة الأمامية مغطاة بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) والجهة الخلفية مغطاة بالنوع ذاته.

يكمن الاختلاف الأكبر بينهما في الطول والوزن إذ يبلغ طول Pixel 8 قرابة 150.5 ملم، ويبلغ وزنه 187 جرامًا، أما طراز Pro فيبلغ طوله 162.6 ملم، ويبلغ وزنه 213 جرامًا.

كلا الهاتفين يتمتعان بمقاومة الغبار والمياه بحسب معيار IP68، ويتحملان الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف لمدة نصف ساعة.

وبالنسبة إلى الألوان، يتوفر هاتف Pixel 8 بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والوردي، والبندقي، أما طراز Pro فيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والأسود، والأبيض.

الشاشة:

يضم هاتف جوجل Pixel 8 شاشة من نوع (OLED)، بقياس يبلغ 6.2 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 2000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم تقنية (+HDR10)، وتدعم مزية التشغيل الدائم (Always-on display).

أما هاتف Pixel 8 Pro فهو يضم شاشة من نوع (LTPO OLED)، بقياس يبلغ 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2992 × 1344 بكسلًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 2400 شمعة/ المتر المربع، وتدعم تقنية (+HDR10)، وتدعم مزية التشغيل الدائم (Always-on display).

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتفا Pixel 8 و Pixel 8 Pro بمعالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز بتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G715s MC10).

يحتوي هاتف Pixel 8 على بطارية تبلغ سعتها 4575 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 27 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما طراز Pro فهو يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5050 ميلي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 23 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

يتوفر هاتف Pixel 8 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

أما طراز Pro فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت أيضًا، وأربعة خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يعمل هاتفا جوجل بنظام التشغيل أندرويد 14، وكلاهما يدعمان شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

يضم هاتف جوجل Pixel 8 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما طراز Pro فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

تأتي الكاميرا الأمامية في كلا الهاتفين بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

يبدأ سعر هاتف جوجل Pixel 8 من 699 دولارًا، أما هاتف Pixel 8 Pro فيبدأ سعره من 999 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 8 و Pixel 8 Pro: