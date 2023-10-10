تُعدّ ساعة Galaxy Watch6 Classic من سامسونج وساعة Pixel Watch 2 من جوجل من أبرز الساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS 4، وتدعم كلتا الساعتين مجموعة متنوعة من أوضاع تتبع الأنشطة الرياضية، ويمكن لكل منهما تتبع نومك مع وجود مستشعرات متقدمة لتتبع المؤشرات الصحية المختلفة.

تتفوق ساعة سامسونج على ساعة جوجل في بعض المجالات، وأبرزها: أنها تتوفر بأحجام متعددة، وتأتي مع إطار مادي دوار يُسهل استخدام الساعة.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها كلتا الساعتين، إليك مقارنة بين ساعتي Pixel Watch 2 و Galaxy Watch6 Classic:

التصميم:

تبدو ساعة Pixel Watch 2 مشابهة للجيل الأول Pixel Watch، ولها الحجم نفسه الذي يبلغ 41 ملم. وتأتي هذه الساعة بهيكل دائري مصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره، وتتميز بأنها مقاومة للماء والغبار بحسب معيار IP68، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الفضي والذهبي والأسود.

أما بالنسبة إلى ساعة Galaxy Watch6 Classic من سامسونج فهي تأتي بتصميم دائري مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والشاشة مغطاة بالكريستال الياقوتي وكذلك الجهة السفلية.

تحتوي هذه الساعة على إطار مادي دوار يحيط بالشاشة، يمكنك استخدامه للتنقل بين التطبيقات والعناصر المختلفة في الساعة بسهولة، وفي الجهة اليُمنى ستجد زرين يمكن استخدامهما للقيام بمهام مختلفة. تتوفر هذه الساعة باللون الأسود أو الفضي، وبمقاستين هما: 43 ملم و47 ملم.

الشاشة:

تضم ساعة Pixel Watch 2 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 1.2 بوصة، ودقة قدرها 450 × 450 بكسلًا، وتتميز بسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم الشاشة مزية (التشغيل الدائم) Always-On التي تتيح للمستخدمين رؤية وجه الساعة والوقت في جميع الأوقات دون لمس الشاشة.

أما ساعة Galaxy Watch6 Classic ذات مقاس 43 ملم فتضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس يبلغ 1.3 بوصة، وبدقة قدرها 432 × 432 بكسلًا، أما الطراز ذو مقاس 47 ملم فهو يأتي مع شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس يبلغ 1.5 بوصة، وبدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا.

الأداء والمزايا الأساسية:

تعمل ساعة جوجل Pixel Watch 2 بمعالج (Qualcomm 5100)، وتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 2 جيجابايت، وتتميز عن الطراز السابق بأنها تحتوي على ثلاثة مستشعرات جديدة لمنحك رؤى أعمق حول المؤشرات الصحية، وهذه المستشعرات هي: مستشعر جديد لتتبع معدل ضربات القلب بدقة أكثر من قبل، ومستشعر درجة حرارة الجلد، ومستشعر cEDA (النشاط الكهربائي المستمر) لتتبع التوتر، وهو مستشعر متوفر في بعض ساعات Fitbit مثل: Sense 2.

ويفحص هذا المستشعر مستويات التعرق، ومعدل ضربات القلب، وتغير معدل ضربات القلب (HRV)، ودرجة حرارة الجلد، وبيانات النوم، ويحللها بحثًا عن التغييرات المفاجئة. وإذا اكتشف المستشعر أي تغييرات غير طبيعية، فسيحصل مستخدم ساعة جوجل على تنبيه بوجود حالة توتر مع اقتراحات لتقليل هذه المشاعر.

وقد أضافت جوجل أيضًا بعض مزايا التدريب الجديدة لمساعدتك في تحقيق أهدافك الرياضية الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر تذكيرات بدء التمرين وإيقافه تلقائيًا لسبعة تمارين، منها: الجري وركوب الدراجات، لمساعدتك في الالتزام بجدولك الزمني.

أما ساعة سامسونج Galaxy Watch6 Classic فهي تعمل بمعالج (Exynos W930) الثنائي النوى وبتردد 1.4 جيجاهرتز، وتتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت، وتعمل بنظام Wear OS 4.

وتضم هذه الساعة واجهة المستخدم One UI 5 Watch من سامسونج، وهي أحدث واجهة من سامسونج، وتحتوي على العديد من المزايا والتحسينات الجديدة لتقديم تجربة استخدام أفضل من قبل.

تحتوي هذه الساعة على جميع مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، وهي: BMI (مؤشر كتلة الجسم) ومعدل ضربات القلب، وتخطيط القلب، وضغط الدم، ومستويات الأكسجين في الدم، ومؤشر عدم انتظام ضربات القلب، الذي سينبهك إذا اكتشفت الساعة أي تغيرات غير طبيعية في معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى مزية تتبع النوم.

البطارية والشحن:

تحتوي ساعة جوجل Pixel Watch 2 على بطارية بسعة تبلغ 306 ميلي أمبير/ الساعة، يمكن أن تدوم حتى 24 ساعة مع تشغيل خاصية (التشغيل الدائم) Always On Display، كما تدعم خاصية الشحن السريع، حيث تدوم البطارية لمدة 12 ساعة عند شحنها لمدة 30 دقيقة فقط.

تضم الساعة ذات المقاس الصغير من طراز Galaxy Watch6 Classic بطارية تبلغ سعتها 300 ميلّي أمبير/ الساعة. أما ذات المقاس الأكبر فهي تضم بطارية تبلغ سعتها 425 ميلّي أمبير/ الساعة. وبالنسبة إلى عمر البطارية، فهذه الساعة تستمر بالعمل لمدة 30 ساعة مع تفعيل مزية التشغيل الدائم للشاشة (Always-On display)، و40 ساعة بدون تفعيلها، وكل ثماني دقائق من الشحن السريع توفر ثماني ساعات من الاستخدام.

السعر:

يبدأ سعر ساعة جوجل Pixel Watch 2 من 350 دولارًا، ويبدأ سعر ساعة Watch6 Classic من 1390 ريالًا سعوديًا.