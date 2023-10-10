يُعد هاتف (iPhone 15 Pro Max) هو الهاتف الأكثر تميزًا في سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة التي طرحتها آبل في الأسواق في نهاية شهر سبتمبر الماضي لدعمه مجموعة من المزايا الحصرية، لذلك فهو أفضل هاتف آيفون يمكنك شراؤه في عام 2023.

ولكن إذا كنت تمتلك طراز (iPhone 14 Pro Max) الذي صدر العام السابق، فهل المزايا الجديدة في هاتف (iPhone 15 Pro Max) تستحق قرار الترقية إليه هذا العام؟

إليك أهم مزايا يتفوق بها هاتف iPhone 15 Pro Max على هاتف iPhone 14 Pro Max:

1- إطار من التيتانيوم مع حافات أنحف:

غيرت آبل مادة التصنيع في هواتف (آيفون 15 برو) هذا العام، حيث استخدمت التيتانيوم الفائق الجودة – الذي يجمع بين الصلابة العالية وخفة الوزن – بدلًا من الفولاذ المقاوم للصدأ الذي استخدمته في طرز العام السابق.

يأتي هاتف (iPhone 15 Pro Max) مع إطار مصنوع من التيتانيوم، الذي يوفر الصلابة العالية مع تقليل الوزن، إذ يزن الهاتف 221 جرامًا فقط، مقارنة بـ 240 جرامًا لإصدار العام الماضي.

وبالإضافة إلى خفة الوزن، يتميز التيتانيوم بأنه أكثر مقاومة للتآكل، وله نقطة انصهار أعلى، مما يجعله أكثر قدرة على تحمل سوء الاستخدام والبيئات القاسية من هاتف (iPhone 14 Pro Max).

كما يتميز هاتف (iPhone 15 Pro Max) بزوايا انسيابية، وحافات هي الأنحف في آيفون مما يجعل حمله بيد واحدة أكثر راحة.

2- زر الإجراءات الجديد:

غيرت آبل في هواتف آيفون 15 برو زر التبديل بين وضعي الرنين والصامت (Ring/Silent) التقليدي إلى زر إجراءات جديد قابل للتخصيص، يسمح لك بتخصيص تجربة الهاتف وفقًا لرغبتك. فعلى أساس كل تطبيق، تؤدي نقرة واحدة على زر الإجراءات إلى تشغيل وظيفة ثانوية.

على سبيل المثال، تؤدي ضغطة واحدة أثناء فتح تطبيق الكاميرا إلى الضغط على الغالق، وتؤدي ضغطة واحدة أثناء تشغيل تسجيل مقطع صوتي في تطبيق المذكرات الصوتية (Voice Memos) إلى إيقاف التسجيل.

يتمتع (زر الإجراءات) Action button الجديد بردود فعل لمسية دقيقة، ومؤشرات مرئية في شاشة (Dynamic island) لضمان تنفيذ الإجراء المقصود بشكل صحيح.

ولمعرفة كيف يعمل (زر الإجراءات) وكيف تستخدمه؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تريد معرفته عن زر الإجراءات الجديد في هواتف iPhone 15 Pro“.

3- منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات:

تأتي جميع هواتف آيفون 15 الجديدة مع منفذ (USB-C)، الذي يسمح لك بالشحن والاتصال بمجموعة متنوعة من الأجهزة، كما يتيح هذا المنفذ لهواتف آيفون 15 الاتصال سلكيًا بشبكة الإنترنت باستخدام محول (USB إلى إيثرنت)، مما يوفر سرعات تنزيل أسرع من شبكة (الواي فاي) Wi-Fi.

ولكن ميزت آبل هواتف البرو ببروتوكول نقل البيانات الأعلى، إذ يدعم الهاتفان بروتوكول (USB 3.2 Gen 2)، الذي يتيح نقل البيانات بمعدل 10 جيجابت في الثانية، أي أسرع لغاية 20x من ذي قبل.

ونتيجة لذلك، يمكن لهاتف (iPhone 15 Pro Max) نقل البيانات بسرعة 10 جيجابت في الثانية عند استخدام كابل يدعم بروتوكول USB 3.0، في حين يقتصر طراز العام السابق (iPhone 14 Pro Max) على سرعات نقل البيانات التي تبلغ 480 ميجابت في الثانية فقط بسبب منفذ (Lightning).

لمعرفة كافة التفاصيل عن منفذ (USB-C) في هواتف آيفون الجديدة، يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تحتاج إلى معرفته عن منفذ USB-C في هواتف آيفون 15“.

4- العدسة المقربة بمعدل 5x:

يعد (iPhone 15 Pro Max) هو هاتف آيفون الوحيد في السلسلة الجديدة الذي يحتوي على عدسة مقربة بمعدل 5x. يتيح لك نطاق التكبير الموسع الحصول على لقطات أوضح للأهداف البعيدة، مثل: ناطحات السحاب أو الطيور أو الشلالات أو الأحداث الرياضية.

في حين يعتمد هاتف (iPhone 14 Pro Max) على التكبير الرقمي لتصوير ما يتجاوز التكبير بمعدل 3x. بالطبع، التكبير بمعدل 5x ليس مثيرًا للإعجاب عند ومقارنته بالتكبير البصري بمعدل 10x الموجود في هاتف Galaxy S23 Ultra من سامسونج، لكنه يُعد ترقية مرحب بها في هواتف آيفون.

5- معالج A17 Pro:

يعمل هاتف (iPhone 15 Pro Max) بمعالج (A17 Pro) السداسي النوى، والمُصنع بتقنية 3 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.78 جيجاهرتز، وهو أسرع بنسبة 10%، وأكثر كفاءة من معالج (A16 Bionic) الذي يعمل به طراز العام السابق. ولكن بالنسبة للمستخدمين العاديين، لا يعني هذا التغيير الكثير نظرًا إلى أن معالج (A16 Bionic) قوي جدًا في أداء المهام اليومية العادية.

ولكن الشيء الأهم في معالج A17 Pro أنه يحتوي على وحدة معالجة رسومات جديدة أسرع بنسبة 20% من معالج العام الماضي، وتتضمن أيضًا تقنية تتبع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة – وهي أسرع 4 مرات من تتبع الأشعة المعتمد على البرامج – مما يجعل الهاتف أكثر كفاءة في تشغيل الألعاب الحاصلة على تصنيف (AAA) الثقيلة، بالإضافة إلى تجارب غامرة أكثر لتطبيقات الواقع المعزز.

وتشير كل هذه المواصفات إلى قدرة هاتف آيفون الجديد على العمل مع نظارة آبل الذكية للواقع المختلط (Vision Pro) التي ستتوفر في الأسواق في بداية العام القادم.

6- ذاكرة وصول عشوائي ذات سعة أكبر:

يأتي هاتف (iPhone 15 Pro Max) مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة قدرها 8 جيجابايت، في حين يضم طراز العام السابق ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 6 جيجابايت، مما يسمح لك بالاحتفاظ بمزيد من التطبيقات في الذاكرة.

ولكن لا تزال سعة 6 جيجابايت، هي بالفعل ذاكرة وصول عشوائي أكثر من كافية في هواتف آيفون، وذلك بفضل مدى جودة نظام التشغيل iOS في إدارة ذاكرة الوصول العشوائي، ولكن إضافة المزيد أمر منطقي لأولئك الذين يتطلعون إلى اللعب بالألعاب الثقيلة.

كما يتوفر الهاتف الجديد بثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، إذ لم يعد هناك خيار 128 جيجابايت مثل طراز العام السابق، وهذا أمر منطقي نظرًا إلى أن التقاط صور عالية الدقة بدقة 48 ميجابكسل ومقاطع فيديو ProRes وتنزيل الألعاب والتطبيقات الكبيرة تستهلك مساحة كبيرة من التخزين.