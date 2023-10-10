مايكروسوفت تتراجع عن سياسة OneDrive المثيرة للجدل
مايكروسوفت تتراجع عن سياسة OneDrive المثيرة للجدل
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مايكروسوفت تتراجع عن سياسة OneDrive المثيرة للجدل

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تراجعت شركة مايكروسوفت عن سياسة تخزين OneDrive القادمة المثيرة للجدل بعد رد الفعل العنيف من المستخدمين. وأعلنت الشركة منذ أكثر من شهر تغيير في سياسة تخزين OneDrive يؤدي إلى احتساب الصور المستخدمة في الألبومات بشكل منفصل ضمن مساحة التخزين، مما قد يستهلك مساحة كبرى.

وحذرت الشركة مستخدمي OneDrive عبر البريد الإلكتروني من أن إضافة الصور المحملة ضمن OneDrive إلى الألبوم يؤدي إلى حسابها مرتين. ولا تفعل خدمات التخزين السحابية الأخرى ذلك، ولم توضح مايكروسوفت أبدًا سبب حاجتها إلى إجراء هذا التغيير.

وكان هذا يمثل مشكلة خاصة بالنسبة للأشخاص المشتركين في خطة 5 جيجابايت المجانية نظرًا إلى أن الخدمة تخزن بشكل أساسي النسخ المكررة بدلًا من الإشارة إلى الصورة المكررة نفسها في مواقع متعددة في مساحة التخزين المقيدة إلى حد ما.

وأشارت الشركة إلى أنها استمعت إلى ملاحظات العملاء وقررت الآن أنها لن تحسب الصور المكررة ضمن مساحة التخزين، وذلك في تحديث لإحدى صفحات دعم Microsoft 365.

وجاء نص البيان كاملًا كما يلي: “بدأنا في 31 أغسطس 2023 بإرسال تنبيهات بشأن التحديث القادم للبنية الأساسية للتخزين السحابي الذي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في كيفية حساب بيانات صور OneDrive وألبومات الصور مقابل الحصة الإجمالية للتخزين السحابي. كان من المقرر أن يبدأ طرح هذا التغيير في 16 أكتوبر 2023. استنادًا إلى التعليقات التي تلقيناها، عدلنا نهجنا، ولن نطرح بعد الآن هذا التحديث، ونحافظ على تجربة ألبوم الصور الحالية كما هي”.

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ورحب الكثير من المستخدمين بتراجع الشركة عن السياسة القادمة، وخاصة أنه ليس من المنطقي تخزين الصورة نفسها عدة مرات عبر الألبومات وجعلها تستهلك مساحة التخزين دون داع. ومن غير الواضح إذا كانت البنية السحابية لشركة مايكروسوفت لا تزال تكرر الوسائط، مع أن هذا الأمر قد لا يهم المستخدم طالما أن مساحة التخزين لن تتأثر.

وتظل تجربة ألبوم الصور عبر OneDrive كما هي، ويمكن للمستخدمين الاستمرار في إضافة الصور إلى الألبومات دون القلق بشأن استهلاك هذه الصور لمساحة تخزين إضافية.

وطرحت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام تغييرًا مشابهًا في السياسة حيث أدت مرفقات أوتلوك أيضًا إلى زيادة استخدام مساحة التخزين في OneDrive.

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