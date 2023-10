كيفية تفعيل مزية التحذير من المحتوى الحساس في نظام iOS 17

أضافت شركة آبل العديد من المزايا الجديدة في نظام التشغيل iOS 17، ومنها: مزية التحذير من المحتوى الحساس (Sensitive Content Warning) وتُعدّ مزية متقدمة من مزية (أمان الاتصال) Communication Safety التي أضافتها آبل إلى نظام التشغيل iOS 16، التي تحميك من المحتوى الضار الذي يصل إلى جهازك.

تعمل مزية أمان الاتصال فقط في تطبيق الرسائل، وتقدم تحذيرات للمستخدمين الصغار فقط. أما المزية الجديدة فهي تعمل في عدة تطبيقات رئيسية في أجهزة آبل، مثل: الرسائل، و FaceTime وغيرها، وتقوم بإخفاء جميع ملفات الوسائط القادمة إلى جهازك إذا كانت تحتوي على عُري أو مشاهد عنيفة أو أي محتوى حساس آخر، وتُظهر لك تنبيهًا بذلك.



لا تقتصر هذه المزية على هواتف آيفون بل تتوفر أيضًا في أجهزة آيباد وحواسيب ماك، وفيما يلي سنوضح كيفية تفعيلها في جميع أجهزة آبل:

أولًأ: كيفية تفعيل مزية التحذير من المحتوى الحساس في هواتف آيفون وأجهزة آيباد:

يمكنك تفعيل هذه المزية بسهولة في كل من هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 17، وأجهزة آيباد التي تعمل بنظام التشغيل iPadOS 17 باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الخصوصية والأمان) Privacy & Security. مرر إلى الأسفل ثم انقر فوق (التحذير من المحتوى الحساس) Sensitive Content Warning. فعّل خيار (التحذير من المحتوى الحساس) Sensitive Content Warning في الجهة العلوية.

بمجرد تفعيل هذه المزية سيكون لديك خيار إيقاف تشغيلها في التطبيقات التي لا تريد أن تعمل هذه المزية فيها. وبعد تفعيلها وتلقي صورة أو مقطع فيديو في تطبيق الرسائل على سبيل المثال تتضمن محتوى حساس، سيكتشف التطبيق هذا المحتوى ويخفيه، وسترى تحذيرًا ينص على أن محتوى الصورة أو مقطع الفيديو قد يكون حساسًا (This may be sensitive).

يمكنك النقر فوق (إظهار) Show لعرض تلك الصورة أو مقطع الفيديو. ولكن إذا كنت تريد حظر جهة الاتصال التي أرسلت الرسالة أو الحصول على أي مساعدة أخرى، فانقر فوق علامة التعجب (i).

ثانيًا: كيفية تفعيل مزية التحذير من المحتوى الحساس في حواسيب ماك:

يمكنك تفعيل هذه المزية في حاسوب ماك الذي يعمل بنظام التشغيل macOS Sonoma باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (إعدادات النظام) System Settings، ثم اختر (الخصوصية والأمان) Privacy & Security من الشريط الجانبي. مرر إلى الأسفل وانقر فوق (التحذير من المحتوى الحساس) Sensitive Content Warning في الجهة اليُمنى. فعّل خيار (التحذير من المحتوى الحساس) Sensitive Content Warning في الجهة العلوية.

بعد تفعيل هذه المزية، سيكتشف جهاز ماك الخاص بك الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن محتوى حساس ويخفيها، وسيقدم لك خيارات تتضمن حظر المرسل أو عرض المحتوى وخيارات أخرى.