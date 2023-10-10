سوني تكشف رسميًا عن النموذج الجديد من PlayStation 5

كشفت شركة سوني رسميًا عن النموذج الجديد من منصتها للألعاب PlayStation 5 المزود بمحرك أقراص قابل للفصل، إلى جانب مساحة التخزين الداخلية بسعة واحد تيرابايت.

ويشار إلى هذا النموذج غالبًا باسم PlayStation 5 Slim، وهو أنحف وأقصر من النموذج الحالي مع أنه يحل محل النسخة العادية والنسخة الرقمية من PlayStation 5.

ويتميز النموذج الجديد من منصة PlayStation 5 بانخفاض إجمالي كبير في الحجم بنسبة تزيد عن 30 في المئة وانخفاض في الوزن بنسبة 24 في المئة.

ويوجد انتفاخ في الجانب المتضمن محرك الأقراص القابل للفصل، مع أنه من الممكن إزالته واستبداله بلوحة جانبية. وقالت سوني: “توجد أربع لوحات غلاف منفصلة بجزء علوي لامع، في حين يظل الجزء السفلي غير لامع”.

وفي حال شراء النموذج الرقمي من PlayStation 5، فإن بإمكانك في وقت لاحق إضافة محرك أقراص بلو راي Blu-ray، حيث تبيعه سوني بشكل منفصل مقابل 80 دولارًا.

ويوجد الآن شقان على كل جانب ومنفذ USB-C مزدوج في المقدمة بدلًا من منافذ USB-C و USB-A الفردية المتوفرة في النموذج الحالي من منصة الألعاب.

وتوفر الشركة حاملًا أفقيًا مع النموذج الجديد من PS5، كما تبيع سوني بشكل منفصل حاملًا رأسيًا جديدًا يعمل مع جميع نماذج PlayStation 5 مقابل 30 دولارًا.

ويتضمن كلا النموذجين الجديدين من PlayStation 5 مساحة تخزين داخلية تبلغ واحد تيرابايت، بدلًا من 825 جيجابايت الموجودة في النموذج الحالي من PlayStation 5.

وصممت الشركة النموذج الجديد من المنصة لتلبية الاحتياجات المتطورة للاعبين، إذ يقدم مهندسو سوني الآن شكل جديد يوفر المزيد من الخيارات والمرونة.

وتشير سوني إلى أن النموذج الجديد يتميز بالمزايا التقنية نفسها التي جعلت PS5 المنصة الفضلى للألعاب. ويصل النموذج الجديد العادي بسعر 500 دولار مع محرك الأقراص المضمن، في حين يبلغ سعر النموذج الرقمي 450 دولار.

ويأتي النموذج الجديد في شهر نوفمبر. ويصبح هذا النموذج الجديد هو النموذج الوحيد من المنصة المتاح بمجرد نفاذ المخزون الحالي من PlayStation 5.

يشار إلى أن الإعلان الرسمي عن النموذج الجديد من PlayStation 5 يأتي بعد أشهر من تسرب الجهاز وبعد أن أوضحت تقارير صادرة في العام الماضي أن شركة سوني تطور منصة PlayStation 5 مزودة بمحرك أقراص قابل للفصل.