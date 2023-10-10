جوجل تطالب المستخدمين بإنشاء مفاتيح المرور

أعلنت جوجل اليوم أن مفاتيح المرور أصبحت الآن خيار تسجيل الدخول الافتراضي عبر جميع حسابات الشركة الشخصية لخدماتها ومنصاتها.

ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى الحساب دون إدخال كلمة المرور أو استخدام التحقق بخطوتين عند تسجيل الدخول، وذلك بعد إعداد مفتاح المرور المرتبط بالجهاز.

وقالت جوجل: “تلقينا تعليقات إيجابية من مستخدمينا، لذلك نسهل اليوم الوصول إلى مفاتيح المرور من خلال تقديمها بصفتها خيارًا افتراضيًا عبر حساباتنا الشخصية”.

وأضافت: “يعني هذا أنك ترى مطالبات بإنشاء مفاتيح المرور واستخدامها عند تسجل الدخول إلى حسابك، مما يبسط عمليات تسجيل الدخول المستقبلية، كما يعني هذا أيضًا أنك ترى خيار تخطي كلمة المرور عندما يكون ذلك ممكنًا قيد التشغيل ضمن إعدادات حسابك”.

وترتبط مفاتيح المرور بأجهزة معينة، مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، مسجلة مع الحساب.

وتعمل مفاتيح المرور محليًا، وتوفر بديلًا آمنًا لكلمات المرور التقليدية، وتتيح استخدام أجهزة الاستشعار البيومترية للوصول إلى مواقع الويب والخدمات عبر الإنترنت والتطبيقات، مثل الماسحات الضوئية لبصمات الأصابع والتعرف على الوجه وأرقام التعريف الشخصية ومفاتيح أمان الأجهزة وأنماط قفل الشاشة.

ويقلل استخدام مفاتيح المرور من خطر اختراق البيانات بشكل كبير، مما يؤثر في الحسابات الأخرى ويحمي من هجمات التصيد الاحتيالي، حيث لا يمكن استغلالها لاختطاف الحسابات. كما أنها تلغي الحاجة إلى تذكر كلمات المرور وإدارتها، مما يؤدي إلى تحسين الأمان ويسهل الاستخدام.

وتخزن مفاتيح المرور بشكل آمن في السحابة لمنع عمليات تسجيل الخروج من الحساب في حالة فقدان الجهاز، وتسهل الانتقال السلس إلى الأجهزة الجديدة. وتتوافق هذه الوظيفة مع جميع متصفحات الويب والمنصات الرئيسية، ومنها ويندوز وماك.

ويأتي إعلان اليوم بعد أن قدمت الشركة في شهر مايو دعمًا لتسجيل الدخول دون كلمة مرور عبر جميع حساباتها. كما قدمت جوجل أيضًا في شهر أكتوبر 2022 دعمًا لمفتاح المرور لنظام التشغيل أندرويد ومتصفح الويب كروم.

وكشفت مايكروسوفت وجوجل وآبل في شهر مايو 2022 عن الالتزام بتأييد مفاتيح المرور بصفتها معيارًا عالميًا لتسجيل الدخول دون كلمة المرور.

وأصبحت بيانات اعتماد مصادقة الويب، والمعروفة أيضًا باسم بيانات اعتماد FIDO، طريقة تسجيل الدخول إلى الحسابات دون الاعتماد على كلمات المرور عبر منصات عمالقة التكنولوجيا الثلاثة.