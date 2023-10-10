توقعات بانخفاض أرباح سامسونج بنسبة 80% في الربع الثالث من 2023

توقع عدد من المحللين أن تنخفض أرباح شركة سامسونج في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 80 في المئة مقارنةً بالمدة ذاتها من العام السابق، وذلك بعد أن أدت تأثيرات التخمة العالمية المستمرة في الشرائح إلى خسائر في ما يُعدّ عادةً «البقرة الحلوب» لعملاقة التقنية الكورية الجنوبية.

وستعلن أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفاز في العالم نتائج أرباحها الأولية للربع الثالث يوم غدٍ الأربعاء.

وأفاد 19 محللًا بأنه من المحتمل أن تنخفض الأرباح التشغيلية إلى 2.1 تريليون وون (1.56 مليار دولار) في المدة الواقعة بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر 2023، ويُقارن ذلك بأرباح تشغيلية بلغت 10.85 تريليونات وون في المدة ذاتها من العام الماضي.

ويرجع هذا الانخفاض إلى أنه من المحتمل أن يشهد قسم الشرائح، وهو تقليديًا أكبر مصادر الدخل للشركة، خسائر ربع سنوية تتراوح بين 3 تريليونات وون و4 تريليونات وون بسبب أن أسعار شرائح الذاكرة المتدنية لم تتعافَ بالسرعة التي توقعها بعض المحللين.

وقال محللون إن تخفيضات سامسونج في إنتاج الشرائح تضر أيضًا بوفورات المعروض، مما يرفع تكاليف تصنيع الشرائح.

وبعد إعلان خفض الإنتاج أول مرة في شهر نيسان/ أبريل الماضي، قال المحللون إن سامسونج زادت في تخفيض الإنتاج في الربع الثالث لخفض المخزون والتغلب على وفرة الشرائح التي أدت إلى أسوأ تراجع في الصناعة منذ عقود.

وفي الشهر الماضي، توقعت شركة (رايفال مايكرون تكنولوجي) Rival Micron Technology خسارة ربع سنوية، مما أثار مخاوف من تباطؤ التعافي في الأسواق النهائية، مثل: مراكز البيانات.

وامتنعت شركات تصنيع الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب الشخصية عن شراء شرائح ذاكرة جديدة، واختارت استخدام مخزونها الحالي لعدة أشهر بسبب مخاوف من الانكماش الاقتصادي.

وقال محللون إن مخزوناتها منخفضة الآن بدرجة كافية بحيث من المتوقع أن ينتعش الطلب بحلول أوائل العام المقبل.

وقالت (كي بي سيكيوريتيز) KB Securities في مذكرة أواخر الشهر الماضي إن سامسونج تلقت حديثًا أول طلبية لها منذ عام لشراء شرائح ذواكر الخوادم من شركة لمراكز البيانات في أمريكا الشمالية، مما يزيد الآمال في أن يبدأ عملاء مراكز البيانات أيضًا شراء الشرائح مرة أخرى.

ولا يزال الطلب القوي على شرائح الذاكرة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، مثل: الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، نقطة مضيئة، لكن سامسونج تخلفت عن منافستها (إس كي هاينيكس) SK Hynix في تطوير مثل هذه الشرائح وتأمين عملاء، مثل: شركة إنفيديا الرائدة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي.

ومن المحتمل أن تكون أعمال الهواتف المحمولة لشركة سامسونج قد سجلت أرباحًا تشغيلية تبلغ زهاء 3 تريليونات وون، وذلك وفقًا لمتوسط توقعات خمسة محللين، إذ أطلقت الشركة هواتفها الذكية الرائدة القابلة للطي خلال هذا الربع، مما أدى إلى زيادة المبيعات حتى مع تباطؤ سوق الهواتف الذكية العالمية.