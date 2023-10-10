تقارير: أندرويد 14 يحل مشاكل البطارية والحرارة في هواتف بكسل 6 و 7

أفاد بعض مالكي هواتف جوجل بكسل 6 وبكسل 7 بحل مشكلة الحرارة الزائدة في هواتفهم بالإضافة إلى تحسن عمر البطارية بعد تثبيت تحديث أندرويد 14 الجديد.

ووفقًا للشهادات المنشورة، فقد شهدت هواتف بكسل 6 و 7 تحسنًا في الأداء، انعكس بالإيجاب على عمر البطارية، حيث بات المعالجات على الأرجح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مع النظام الجديد.

ولم تذكر جوجل على وجه التحديد أي تغييرات في نظام أندرويد 14 لمعالجة مشكلات الحرارة الزائدة في هواتف بكسل 6 وبكسل 7 التابعة لها، لكن يُعتقد أن تكون الشركة قد أجرت تعديلات في برنامج جدولة المعالج الرئيسي لتقليل استخدام النوى الكبيرة في المعالج، مما قد يكون له تأثير إيجابي في عمر البطارية وكمية الحرارة التي يولدها المعالج.

ويرحب مالكو هواتف بكسل 6 و 7 بتلك الخطوة بغض النظر عن التغييرات التي أجرتها جوجل في النظام؛ لأن ذلك سيساهم في تحسين تجربة الاستخدام إلى حد بعيد.

وبالرغم من التحسينات الجديدة، فقد يواجه مالكو هواتف بكسل 6 و 7 مشكلة الحرارة الزائدة عند استخدامها تحت أشعة الشمس المباشرة أو عند تشغيل الألعاب؛ لأن معالجات Tensor المستخدمة فيها ذات استهلاك عالٍ للطاقة نسبيًا.

ومن الجدير بالذكر أن هواتف بكسل 6 وبكسل 7 تعمل بمعالجات Tensor G1 و Tensor G2 على الترتيب، وهي مصنعة بتقنية معالجة قدرها 5 نانومتر من سامسونج، ما يجعلها أكثر استهلاكًا للطاقة مقارنةً بالمعالجات المنافسة المصنعة بتقنية معالجة أحدث.