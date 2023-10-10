الكشف عن هاتف موتورولا إيدج إصدار 2023 .. عاجل

كشفت شركة موتورولا الأمريكية رسميًا عن هاتفها الجديد إيدج إصدار عام 2023، وهو هاتف يحمل مواصفات فوق متوسطة، ويُعد نسخة أرخص مقارنةً بهاتف إيدج بلس الذي صدر في وقتٍ سابق من العام الجاري.

ويأتي هاتف موتورولا إيدج 2023 بشاشة قياسها 6.6 إنشات من نوع أوليد، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا لعرض المحتوى والتمرير والتنقل على نحو سلس، كما تدعم خاصية +HDR10 التي توفر تجربة عرض سينمائية على مستوى السطوع ودقة الألوان ودرجة التباين، وفقًا للشركة.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتيك Dimensity 7030 مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت وسعة تخزين مساحتها 256 جيجابايت.

ويحمل هاتف موتورولا كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية منها بدقة 50 ميجابكسل تدعم خاصية التثبيت البصري OIS، مع تحسين أداء الكاميرا في الوضع الليلي، كما تحتوي على حساس للإضاءة المحيطة لتحديد مستوى التركيز من صورة لأخرى.

وأما الكاميرا الخلفية الثانوية، فهي بدقة 13 ميجابكسل، وهي كاميرا واسعة النطاق، كما توجد كاميرا سيلفي أمامية في ثقب أعلى الشاشة بدقة 32 ميجابكسل، علمًا بأن الكاميرات الثلاثة يمكنها تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K بسرعة 30 إطارًا في الثانية.

ويحتوي هاتف موتورولا إيدج 2023 على بطارية سعتها 4400 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقوة 68 واطًا، مع دعم الشحن اللاسلكي حتى 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي حتى 5 واطات.

وتقدم موتورولا الهاتف بشاشة منحنية عند الجانبين، وإطار مصنوع من الألمنيوم، كما يدعم مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68، وجهة خلفية مصنوعة من الجلد.

ويحتوي هاتف موتورولا إيدج 2023 على سماعتين خارجيتين بتقنية Dolby Atmos، كما يدعم شبكات الجيل الخامس، وسيكون الهاتف متاحًا للشراء بدايةً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بسعر 600 دولارٍ أمريكي عبر موقعها الرسمي وعدد من المتاجر الإلكترونية الأخرى.