إكس تعتزم دعم بث ألعاب الفيديو عبر مختلف المنصات

كشف إيلون ماسك عن بعض خططه لتحويل منصة إكس إلى التطبيق الشامل مع كون البث المباشر واحدًا من المزايا المدرجة في جدول الأعمال، حيث اختبر ماسك بنفسه بث ألعاب الفيديو عبر المنصة بصفته لاعبًا، ويبدو أن الميزة تعمل بشكل جيد.

ويريد ماسك أن يجعل المنصة تسمح للمستخدمين بفعل ما يريدون داخلها. وقال عبر مقطع فيديو: “بث ألعاب الفيديو من خلال إكس سيكون ممكنًا عبر منصات بلي ستيشن وإكس بوكس. سنضيف البث المباشر لأجهزة إكس بوكس وبلي ستيشن”.

ويعد ذكر ماسك للدعم القادم لمنصات بث الفيديو عبر إكس أمرًا مثيرًا للاهتمام، إذ إن البث عبر تويتش ويوتيوب من أجهزة بلس ستيشن 4 وبلي ستيشن 5 موجود ضمن النظام التشغيلي لمنصات الألعاب المذكورة.

كما تتمتع منصات مايكروسوفت Xbox One و Xbox Series X و Xbox Series S بخيار البث عبر تويتش وديسكورد، مع أن البث عبر تويتش كان يتطلب حتى وقت قريب من لاعبي إكس بوكس تنزيل تطبيق تويتش من متجر مايكروسوفت.

وليس من الواضح حتى الآن إذا كانت المنصة تعمل مع مايكروسوفت وسوني لإدماج بث الفيديو محليًا في منصات إكس بوكس وبلي ستيشن، أو إذا كان بإمكان المنصة جعل الميزة تعمل من خلال تطبيق يحتاج المستخدمون إلى تنزيله. ولن يكون من السهل على إكس التنافس مع منصات البث المباشر.

وأوقفت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام تكامل إكس الحالي عبر منصات إكس بوكس، مما سمح للاعبين بنشر لقطات الشاشة ومقاطع اللعبة عبر المنصة. وجاء هذا الإيقاف نتيجة للتغييرات في واجهة برمجة التطبيقات التي جعلت من المكلف أن تتكامل المنصات الأخرى مع المنصة المملوكة لإيلون ماسك.

وقد يبدو من غير التقليدي أن تستهدف المنصة الآن اللاعبين، مع أن ماسك يعتقد أن الاستخدامات المتعددة هي ما يجعل المنصة مميزة، ويأمل أن تكون إكس قادرة على تنفيذ العديد من الأشياء، وهو أمر مهم في خطة ماسك الواسعة للمنصة.

وقال ماسك: “أعتقد أن التطبيقات الخاصة للغاية ستظل على الأرجح أفضل منا في كثير من النواحي، مع أنه بإمكاننا أن نكون التطبيق العام الأفضل. أعتقد أن هناك بعض القيمة في كونك تطبيقًا عامًا للاكتشاف والتفاعل مع العدد الأكبر من الأشخاص في العالم”.