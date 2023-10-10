إكس تتيح خيارًا جديدًا لحل مشكلة الإزعاج في الرد على المنشورات

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) عنصر تحكم جديدًا يجعل إمكانية الرد على المنشورات مقتصرةً على الحسابات الموثقة فقط.

ومع ذلك، لا يقتصر عنصر التحكم الجديد على الحسابات المأجورة فقط، إذ يمكن أيضًا للمستخدمين الذين لا يدفعون مقابل الاشتراك في الخدمة المأجورة، (إكس بريميوم) X Premium، اختيار عدم السماح للمستخدمين غير الموثقين بالرد على منشوراتهم.

وبعد ساعات من طرح الميزة، قال مالك المنصة (إيلون ماسك) إن من شأن عنصر التحكم الجديد المساعدة في التعامل مع الحسابات الآلية المزعجة.

This should help a lot with spam bots https://t.co/OYgsYD6QUz — Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2023

وكانت إكس، قد أطلقت في عام 2020 عنصر تحكم يتيح للمستخدمين الحد من الردود وجعلها مقتصرة إما على (الحسابات التي تتابعها) أو على (الحسابات التي تشير إليها) فقط.

ومع ذلك، لم يكن بإمكان المستخدمين في ذلك الوقت سوى اختيار هذا الإعداد قبل نشر تغريدة.

وفي عام 2021، وسّعت إكس نطاق الميزة للسماح للمستخدمين بالتحكم في الردود بعد نشر تغريدة. ولا يزال بإمكان المستخدمين اقتباس منشور حتى لو كانت الردود مقيدة.

وتمنح إكس بالفعل أهمية للحسابات الموثقة، وقد أتاحت اعتبارًا من شهر نيسان/ أبريل الماضي إمكانية ترتيب أولوية ظهور الردود في المحادثات والبحث كأحد مزايا الاشتراك في خدمتها المأجورة (إكس بريميوم).

وبفضل عنصر التحكم الجديد الذي يقصر الردود على الحسابات الموثقة فقط، تسمح إكس الآن للمستخدمين المشتركين في الخدمة المأجورة بلفت الانتباه بدرجة كبيرة.

ومع أن نية ماسك هي تقليل المنشورات المزعجة في الردود، فليس هناك ما يضمن أن الحسابات الموثقة لن تنشر معلومات ضارة.

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار تقرير لشبكة (إن بي سي نيوز) NBC News إلى أن العديد من الحسابات الموثقة على إكس كانت تنشر أخبارًا كاذبة بشأن تخصيص الرئيس الأمريكي (جو بايدن) مبلغ 8 مليارات دولار كمساعدات عسكرية للكيان الصهيوني.