إكس تتيح خيارًا جديدًا لحل مشكلة الإزعاج في الرد على المنشورات

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) عنصر تحكم جديدًا يجعل إمكانية الرد على المنشورات مقتصرةً على الحسابات الموثقة فقط.

ومع ذلك، لا يقتصر عنصر التحكم الجديد على الحسابات المأجورة فقط، إذ يمكن أيضًا للمستخدمين الذين لا يدفعون مقابل الاشتراك في الخدمة المأجورة، (إكس بريميوم) X Premium، اختيار عدم السماح للمستخدمين غير الموثقين بالرد على منشوراتهم.

وبعد ساعات من طرح الميزة، قال مالك المنصة (إيلون ماسك) إن من شأن عنصر التحكم الجديد المساعدة في التعامل مع الحسابات الآلية المزعجة.

This should help a lot with spam bots https://t.co/OYgsYD6QUz

— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2023