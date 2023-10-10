أسوس تعلن عن شاشة اللاعبين ROG Swift OLED PG49WCD بدقة عرض 5K

أعلنت أسوس عن تقديم أحدث شاشة مخصصة للاعبين ROG Swift OLED PG49WCD بمواصفاتٍ قوية والتي تستهدف فئة معينة من جمهور اللاعبين الباحثين عن تجربة مغايرة، لأن دقة عرض 5K ليست المفضلة بالنسبة للاعبين؛ دقة عرض 1080 بكسلًا و دقة عرض 2K ما تزالان المسيطرتان على النسبة الأكبر تليها دقة 4K الأقل قبولًا نظرًا للتكلفة المالية الكبيرة للشاشة.

مواصفات الشاشة تبدأ بحجم 49 بوصة ولوحة شاشة من نوع QD-OLED التي تمتاز بقدرتها على عرض صورٍ أكثر تفصيلًا ونبضًا بالحياة ونصًا أكثر وضوحًا، كما أنها تسمح بعرض درجات اللون الأسود الداكنة وتوفر ألوانًا زاهية عند أي مستوى سطوع.

يصل معدل سطوع الشاشة إلى 1000 شمعة في المتر المربع، ونسبة تباين إلى 1,500,000:1، وزمن استجابة يصل إلى 0.03 ميلي/ الثانية، مع عمق ألوانٍ حقيقي 10 بت ومساحة ألوان DCI-P3 بنسبة 99% لتوفر مشاهد لا مثيل لها. مقدار التغيير في الإدراك البصري للونين (Delta E) تم من خلال معايرة هذه الشاشة مسبقًا بقيمة قدرها 2 لضمان أفضل إعادة إنتاجٍ للألوان بفضل تقنية النقاط الكمومية.

هذه الشاشة تدعم معدل تحديثٍ متحرك قدره 144 هرتزًا وفي الوقت نفسه تدعم التوافق مع تقنية FreeSync Premium Pro من AMD و G-SYNCمن إنفيديا، وتدعم الإضاءة المتزامنة Aura Sync وتقنية GamePlus لتقديم تحسينات تساعدك في تجربتك الألعاب؛ منها Crosshair لتحدد إشارة التصويب في منتصف الشاشة، وTimer لتحدد الوقت على جانب الشاشة، وFPS counter لتعرض معدل الإطارات أثناء اللعب.

ومن المزايا الرائعة قدومها بتقنية ROG Smart KVM التي تسمح لك بوصل جهازين – حاسوب مكتبي وحاسوب محمول – بشاشة واحدة لتنقسم الشاشة لنصفين مما يمنحك القدرة على العمل على الجهازين من خلال شاشة واحدة وكيبورد وماوس واحد فقط مع نقل الملفات بينهما بسهولة.

أكدت أسوس كذلك أن تقنية OLED المستخدمة تُسبب ارتفاعًا في الحرارة مما يجعلها بحاجة إلى حلول تبريدٍ فعالة وذلك من خلال تصميمٍ فريد ومخصصٍ للمشتت الحراري الذي يعمل على زيادة تبديد الحرارة إلى أقصى حد من خلال استخدام تصميمٍ داخليٍ مضغوطٍ للغاية مما يسمح بمساحةٍ أكبر لحركة الهواء في داخل هيكل الشاشة.

إضافة إلى ذلك، تم وضع وسادة حرارية على لوحة QD-OLED لتبريد الشاشة بشكلٍ فعال، كما يشتمل تصميم الغطاء الخلفي المبتكر للشاشة أيضًا على فتحات تهوية في الجزء العلوي؛ مما يعزز من كفاءة تبديد الحرارة وطردها بشكل فعال من داخل الشاشة.

لوحة فيلم الجرافين (GRAPHENE FILM PANEL) هي الخيار المثالي كمادةٍ من المواد الموصلة حراريًا حيث يمكن استخدام مادة فيلم الجرافين كمشتتٍ حراريٍ فعالٍ للغاية في المكونات الإلكترونية المختلفة وقد أثبتت فعاليتها في ذلك.

تضم الشاشة منفذ DisplayPort 1.4 DSC، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذي USB 3.2 Gen 1 Type-A ومنفذي USB 2.0 Type-A، ومنفذ USB-C PD قادرٍ على توفير طاقةٍ تصل إلى 90 واطًا. كما يسمح المسند الخاص بالشاشة بالإمالة من -5 إلى 20 درجة، والدوران من -15 إلى 15 درجة، وتعديل الارتفاع من 0 إلى 110 ملم، ووزن الشاشة يصل إلى 11.7 كغ.

شاشة أسوس ROG Swift OLED PG49WCD ستكون متاحةً للشراء في هذا الربع بسعر يبلغ 1500 دولارًا.